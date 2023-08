Κόσμος

Τραμπ: “αθώος” για άλλες τρεις κατηγορίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αθώος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για άλλες τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει σε σχέση με απόρρητα έγγραφα

-

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αθώος σε νέες κατηγορίες που αφορούν τον χειρισμό των διαβαθμισμένων εγγράφων που πήρε μαζί του μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με ένα δικαστικό έγγραφο.

Ο Τραμπ αποποιήθηκε επίσης το δικαίωμά του να είναι παρών στο δικαστήριο για την απαγγελία των τριών πρόσθετων κατηγοριών, στις 10 Αυγούστου.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς άσκησαν την περασμένη εβδομάδα αυτή τη νέα δίωξη σε βάρος του Τραμπ και δύο υπαλλήλων του σε σχέση με τα απόρρητα κυβερνητικά έγγραφα που κρατούσε στην έπαυλή του στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντας.

Ο Τραμπ αντιμετωπίζει συνολικά 40 κατηγορίες στην υπόθεση αυτή, αφού τον περασμένο μήνα του ασκήθηκε δίωξη για 37 αδικήματα.

Ο βοηθός του, Γουόλτ Νόουτα, αντιμετωπίζει επίσης νέες κατηγορίες ενώ οι εισαγγελείς άσκησαν δίωξη και σε έναν δεύτερο υπάλληλο του πρώην προέδρου, τον Κάρλος Ντε Ολιβέιρα.

Οι κατηγορίες αφορούν την προσπάθεια διαγραφής των πλάνων από τις κάμερες ασφαλείας, ψευδή κατάθεση στο FBI και παράνομη παρακράτηση ενός ακόμη εγγράφου το οποίο περιείχε πληροφορίες σχετικές με την εθνική άμυνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ολλανδία: Σκότωσαν έφηβο, επειδή τον... πέρασαν για άλλον!

Θεσσαλονίκη - Καταδίωξη: Κλεμμένο αμάξι “καρφώθηκε” σε λεωφορείο του ΟΑΣΘ (εικόνες)

Βρετανία: Πατριός κακοποίησε μέχρι θανάτου μωρό 10 μηνών