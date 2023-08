Τεχνολογία - Επιστήμη

NASA - Voyager 2: η “διαστρική κραυγή” και η απάντηση του διαστημόπλοιου

Με μια “διαστρική κραυγή”, η NASA “μίλησε” στο θρυλικό διαστημόπλοιο Voyager 2, η απάντηση από το οποίο χαροποίησε τους ανθρώπους της NASA που το είχαν “ξεγράψει” εδώ και ημέρες.

Χρειάστηκε μια «διαστρική κραυγή» στην άλλη άκρη του διαστήματος για να διορθωθεί ένα τεράστιο λάθος: η NASA ανακοίνωσε απόψε ότι αποκατέστησε πλήρως την επικοινωνία της με το θρυλικό Voyager 2, με το οποίο είχε χάσει την επαφή στα τέλη Ιουλίου.

Το διαστημόπλοιο που εκτοξεύτηκε το 1977 και αυτή τη στιγμή απέχει 19,9 δισεκατομμύρια χιλιόμετρα από τη Γη, «λειτουργεί κανονικά» και παρέμεινε «στην προκαθορισμένη τροχιά του», σύμφωνα με την αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Οι εντολές που στάλθηκαν στις 21 Ιουλίου στο Voyager το οδήγησαν να στρέψει την κεραία του σε λάθος κατεύθυνση, μακριά από τη Γη, με αποτέλεσμα να διακοπεί η μετάδοση δεδομένων. Αυτήν την εβδομάδα η NASA επιβεβαίωσε ότι κατάφερε να εντοπίσει το σήμα του και να διαπιστώσει ότι ήταν «σε καλή κατάσταση». Έπειτα, με μια τεχνική που την αποκάλεσε «διαστρική κραυγή», του έδωσε την εντολή να ανακατευθύνει την κεραία και να την στρέψει προς την κατεύθυνση της Γης.

Οι ειδικοί εξήγησαν ότι η τεχνική αυτή δεν είχε πολλές πιθανότητες να επιτύχει, όμως τελικά αποδείχθηκε αποτελεσματική. Λόγω της απόστασης στην οποία βρίσκεται το Voyager 2, η εντολή χρειάστηκε 18 ώρες να φτάσει στο διαστημόπλοιο. Οι τεχνικοί της NASA χρειάστηκε κατόπιν να περιμένουν άλλες 18 ώρες μέχρι να βεβαιωθούν για το θετικό αποτέλεσμα.

Η υπηρεσία λαμβάνει ξανά επιστημονικά δεδομένα και τηλεμετρία από το διαστημόπλοιο.

Αν δεν λειτουργούσε η μέθοδος που εφάρμοσε η NASA, οι επιστήμονες θα έπρεπε να περιμένουν μέχρι τον Οκτώβριο, ελπίζοντας ότι η κεραία του Voyager θα επέστρεφε από μόνη της αυτόματα στην προκαθορισμένη θέση της και το πρόβλημα θα λυνόταν.

Το Voyager 2 βγήκε το 2018 από το ηλιακό σύστημά μας και ταξιδεύει πλέον στο διαστρικό κενό. Το «δίδυμό» του, το Voyager 1, βγήκε από το ηλιακό σύστημα το 2012 και βρίσκεται σε απόσταση 24 δισεκατομμυρίων χιλιομέτρων από τη Γη. Τα δύο θρυλικά διαστημόπλοια φέρουν επάνω τους δίσκους από χρυσό και χαλκό με ήχους και εικόνες από τη Γη.

