Ζωή Καράγγελου - Καλλιτεχνική κολύμβηση: Ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ντουέτο , ήταν η σειρά ενός ακόμα λαμπρού αστεριού της Ελλάδας, της Ζωής Καράγγελου να ανέβει στο ευρωπαϊκό βάθρο κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Ελεύθερο σόλο.

Η ελληνική Καλλιτεχνική Κολύμβηση συνεχίζει να αφήνει πολύ έντονο το «αποτύπωμά» της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων, που διεξάγεται στο Φουντσάλ της Πορτογαλίας.

Μετά το χρυσό μετάλλιο στο Ελεύθερο Ντουέτο την Παρασκευή (4/8), το Σάββατο (5/8) ήταν η σειρά ενός ακόμα λαμπρού αστεριού της Ελλάδας, της Ζωής Καράγγελου να ανέβει στο ευρωπαϊκό βάθρο κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο στο Ελεύθερο σόλο.

Η 18χρονη Βολιώτισσα πρωταθλήτρια του ΝΟΒΑ, εκτέλεσε υπέροχα το πρόγραμμά της στον Τελικό του Ελεύθερου Σόλο, κατέλαβε τη δεύτερη θέση κι ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του ευρωπαϊκού βάθρου, καθώς συγκέντρωσε 206,4500 βαθμούς. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Μπλέγιερ Κλάρα από τη Γερμανία (208, 8479 βαθμοί) και το χάλκινο η Λιλού Λιουίς Βαλέτε από την Ισπανία (196,9771).

Το βράδυ του Σαββάτου (5/8) η Εθνική μας θα μετάσχει στο Acrobatic Routine. Αύριο Κυριακή (6/8), τελευταία ημέρα των αγώνων, αγωνίζονται το μεσημέρι οι Μαρία Καραπαναγιώτου / Ιφιγένεια Κρομμυδάκη στον απευθείας Τελικό του Τεχνικού Ντουέτου και το βράδυ η Εθνική μας ομάδα στον Τελικό του Ελεύθερου Ομαδικού.

Σε δηλώσεις της στην ιστοσελίδα της ΚΟΕ μετά την απονομή η Ζωή Καράγγελου έκανε λόγο για ένα όνειρο ζωής: «Για εμένα αυτό το μετάλλιο είναι κάτι ξεχωριστό. Το ήθελα πάρα πολύ, ήταν όνειρο ζωής και είμαι πολύ χαρούμενη, συγκινημένη και περήφανη που το κατάφερα. Είναι η πρώτη φορά που παίρνω ένα τέτοιο μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Νεανίδων.

Εύχομαι να έρθουν πολλά ακόμη στον πορεία. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στις προπονήτριές μου, Αναστασία Γκούτσεβα και Χριστίνα Θαλασσινίδου, που με βοήθησαν να φτάσω σε αυτόν τον στόχο και ένα μεγάλο ευχαριστώ επίσης και στην ομάδα μου, που με στήριξε. Εύχομαι να συνεχίσει αυτές τις επιτυχίες η Ελλάδα στα επόμενα αγωνίσματα που έρχονται».

