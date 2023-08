Παράξενα

Καλιφόρνια: κρατούμενοι φυλακών σε ρόλο... παραγωγών κινηματογράφου

Στο πλαίσιο νέου εκπαιδευτικού προγράμματος, οι κρατούμενοι στην ανδρική φυλακή της Καλιφόρνια μαθαίνουν τις δεξιότητες της κινηματογραφικής και τηλεοπτικής παραγωγής.

Οι κρατούμενοι στην κρατική φυλακή του Σαν Κουέντιν, στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, την οποία είχε επισκεφθεί ο αείμνηστος Τζόνι Κας, έχουν τη δυνατότητα να γίνουν παραγωγοί κινηματογραφικών και τηλεοπτικών έργων.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από τον παραγωγό του Χόλιγουντ, Σκοτ Μπάντνικ, γνωστό από την κινηματογραφική σειρά «The Hangover» και ιδρυτή του Συνασπισμού κατά της Υποτροπής (Anti-Recidivism Coalition).

Ο Anti-Recidivism Coalition είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί τη μεταρρύθμιση της ποινικής δικαιοσύνης, ώστε πρώην έγκλειστοι νεαροί ενήλικες να εργάζονται για να στηρίζουν ο ένας τον άλλον.

Η ομάδα των δημιουργών ταινιών αποτελείται από κρατούμενους που εκτίουν μακροχρόνιες ποινές και εργάζονται μαζί στην Forward This Productions με στόχο να ξεκινήσουν καριέρα στην παραγωγή, όταν αποφυλακιστούν. Στο πλαίσιο του πρότζεκτ, έχουν μάθει να χειρίζονται κάμερες και να ασχολούνται με το μοντάζ και το σενάριο.

«Όχι μόνο είμαστε παθιασμένοι με αυτό που κάνουμε, αλλά ξέρουμε σίγουρα ότι για το υπόλοιπο της ζωής μας αυτό είναι λίγο πολύ που θέλουμε να κάνουμε» δήλωσε στους Times ο 26χρονος Άντονι Γκόμεζ, ο οποίος εκτίει ποινή κάθειρξης 21 χρόνων.

Οι στόχοι του προγράμματος Forward This είναι να βρεθούν θέσεις εργασίας στον κλάδο και να υπάρξουν δεύτερες ευκαιρίες για όσους κρατούνται έγκλειστοι στη φυλακή, ανέφερε στο THR ο Τζέσε Βάσκεζ, εκτελεστικός διευθυντής της Pollen Initiative, του μη κερδοσκοπικού οργανισμού που υποστηρίζει την Forward This. «Η χειρότερη πράξη σας δεν χρειάζεται να σας καθορίζει για το υπόλοιπο της ζωής σας» σημείωσε.

Οι κρατούμενοι έχουν λάβει καθοδήγηση μέσω Zoom από κορυφαίες προσωπικότητες στη βιομηχανία του θεάματος. Σε αυτούς περιλαμβάνονται ο μοντέρ της ταινίας «The Joker», Τζεφ Γκροθ και η σεναριογράφος του «Booksmart», Σουζάνα Φόγκελ.

Στη φυλακή Σαν Κουεντίν είχε δώσει δύο συναυλίες ο τραγουδιστής της κάντρι, Τζόνι Κας.

