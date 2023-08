Αθλητικά

Ατρόμητος - ΟΦΗ: Ισοπαλία με πολύ θέαμα στο “Ελ Πάσο”

Φιλική «μοιρασιά» στο «Ελ Πάσο» για Ατρόμητο και ΟΦΗ.

Στο ισόπαλο 2-2 έμειναν ο Ατρόμητος κι ο ΟΦΗ σε φιλικό αγώνα που πραγματοποιήθηκε στο «Ελ Πάσο» της Καλλιθέας, με τους Περιστεριώτες να προηγούνται με 2-0 και τους Κρητικούς να «απαντούν» με δύο τέρματα μετά το 40’.

Οι Κρις Κόλμαν και Βάλντας Νταμπράουσκας έκαναν πολλές δοκιμές δύο εβδομάδες πριν από την επίσημη έναρξη της Super League, βλέποντας τις ομάδες τους να «έχουν» από ένα ημίχρονο.

Ο Ατρόμητος προηγήθηκε με 2-0 στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Στο 12' ο Γιουμπιτάνα έκανε το σουτ με το αριστερό κι άνοιξε το σκορ για τους Περιστεριώτες, ενώ στο 15’ ο Ρομπάιγ έκανε το 2-0.

Στο 41' ο ΟΦΗ μείωσε με το γκολ του Μπιφουμπά, ενώ ισοφάρισε σο 79’ με εξαιρετική προσπάθεια του Χουάν Νέιρα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Κρις Κόλμαν): Τσιντώτας, Κεσχρίντα, Ντε Μποκ, Τσακμάκης, Ασεβέδο, Έρλινγκμαρκ (70’ Καραμάνος), Γκονζάλες, Φριτζόνσον, Ρομπάιγ, Βέργος, Γιουμπιτάνα (52’ Ντιρκς).

ΟΦΗ (Βάλντας Νταμπράουσκας): Χριστογεώργος, Πασαλίδης (63’ Βούρος), Λαμπρόπουλος (63’ Καρώ), Αμπάντα (63’ Θοράρινσον), Λάρσον (77’ Γκρόνινγκ), Μεγιάδο (Νέιρα 70'), Μπάκιτς (63’ Γιαννούλης), Τοράλ (63’ Αποστολάκης), Ριέρα (70’ Νέιρα), Μπιφουμά (63’ Μοσκέρα), Φελίπε (63’ Ντίκο).

