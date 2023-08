Κόσμος

Ρωσία: Η Μόσχα απάντησε στα ουκρανικά χτυπήματα - Το μήνυμα Ζελένσκι

Η Μόσχα βομβάρδισε Αεροναυπηγική βιομηχανία σε αντίποινα για τις επιθέσεις των Ουκρανών στα ρωσικά πλοία.

Ρωσικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν απόψε εναντίον ουκρανικού εδάφους, πλήττοντας κυρίως τα κτίρια της αεροναυπηγικής βιομηχανίας Motor Sich, ανακοίνωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Μια νέα επίθεση με ρωσικούς πυραύλους έγινε εναντίον της χώρας μας (…) Έπληξαν τη Motor Sich και την περιοχή του Χμελνίτσκι» ανέφερε ο Ζελένσκι στο καθημερινό διάγγελμά του που μεταδίδεται από ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Το εργοστάσιο της Motor Sich στη Ζαπορίζια είχε χτυπηθεί από τους Ρώσους λίγους μήνες μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Πέρσι το φθινόπωρο το ουκρανικό κράτος εθνικοποίησε την εταιρεία η οποία κατασκευάζει κυρίως μηχανές για αεροσκάφη, ελικόπτερα και δρόνους, επικαλούμενο τη «στρατηγική σημασία της», ώστε να βοηθήσει στην πολεμική προσπάθεια.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, η Ρωσία εκτόξευσε υπερηχητικούς πυραύλους Kinjal και πυραύλους πλεύσης Kalibr, «ορισμένοι εκ των οποίων καταρρίφθηκαν».

Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη Ζαπορίζια, σε μια περιοχή που ελέγχεται εν μέρει από τις ρωσικές δυνάμεις. Δεν έχει προς το παρόν διευκρινιστεί αν τα ρωσικά πλήγματα είχαν ως στόχο την έδρα της Motor Sich.

Νωρίτερα, ο κυβερνήτης της περιοχής αυτής, ο Γιούρι Μαλάτσκο, ανέφερε μέσω του Telegram ότι η ρωσική επίθεση είχε ως στόχο μια ζώνη στην περιφέρεια της πόλης και ότι προκλήθηκε πυρκαγιά. Διευκρίνισε ότι δεν έχει «καμία πληροφορία» για τυχόν θύματα, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η εκτίμηση των ζημιών.

Η περιοχή του Χμελνίτσκι, στη δυτική Ουκρανία, σε απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων από το μέτωπο, μπαίνει συχνά στο στόχαστρο της Ρωσίας. Στην περιοχή αυτήν βρίσκεται κυρίως ένα σημαντικό στρατιωτικό αεροδρόμιο.

