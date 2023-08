Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Σουηδία απέκλεισε τις ΗΠΑ στα πέναλτι

Οι δύο τερματοφύλακες ήταν οι "πρωταγωνίστριες" του δεύτερου αγώνα της νοκ άουτ φάσης του Μουντιάλ Γυναικών, που προβάλλεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Σουηδίας, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2023 γυναικών, που φιλοξενείται στα γήπεδα της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, καθώς επικράτησε στα πέναλτι της -κατόχου του τίτλου- ομάδας των ΗΠΑ με 5-4 (κ.α. και παρ. 0-0).

Το «χρυσό» πέναλτι αξιοποίησε η Λίνα Χούρτιγκ, παρά την έντονη προσπάθεια της Αλίσα Νέχερ να αποκρούσει, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κατακύρωση του γκολ, εξετάσθηκε από το VAR.

«Ηρωϊδα» της αναμέτρησης και της ιστορικής πρόκρισης για τις Σκανδιναβές, αναδείχθηκε η τερματοφύλακας, Ζετσίρα Μούσοβιτς, η οποία έκανε 11 (!) σωτήριες επεμβάσεις.





Στο τελευταίο της Μουντιάλ, η Αμερικανίδα και «ζωντανή θρύλος» του ποδοσφαίρου γυναικών, Μέγκαν Ραπίνο, μπήκε στο ματς στο 9ο λεπτό της παράτασης, αλλά δεν κατάφερε να οδηγήσει την εομάδα των ΗΠΑ στην πρόκριση.

