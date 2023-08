Οικονομία

“Εξοικονομώ”: διορίες, δικαιούχοι και όροι για τα προγράμματα

Πότε λήγει η προθεσμία για τις αιτήσεις, καθώς έχουν μπει στην τελική ευθεία τα προγράμματα επιδοτούμενης ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών.

Έως τις 15 Σεπτεμβρίου παραμένει ανοιχτό το πρόγραμμα «Εξοικονομώ» που ξεκίνησε στις 12 Ιουνίου με συνολικό προϋπολογισμό 300 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και την υποστήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών.

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» στις διάφορες παραλλαγές που έχουν υλοποιηθεί κατά καιρούς περιλαμβάνονται στις πλέον δημοφιλείς δράσεις καθώς δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά έχουν υποβάλει αιτήσεις και έχουν ενταχθεί σε αυτά προκειμένου να περιορίσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΥΠΕΝ, στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» (στο οποίο πρόσφατα δόθηκε η τελευταία παράταση της προθεσμίας υλοποίησης των παρεμβάσεων μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου) υποβλήθηκαν 37.365 αιτήσεις, για την πλειονότητα των οποίων (27.005) τα έργα έχουν ολοκληρωθεί και έχουν εκταμιευθεί οι ενισχύσεις ενώ άλλες 1000 περίπου βρίσκονται στο στάδιο της έγκρισης εκταμίευσης. Αντίστοιχα για το «Εξοικονομώ 2021» έχουν υποβληθεί 51.720 αιτήσεις που βρίσκονται σε διάφορα στάδια (προκαταβολών επιχορήγησης ή δανείων, σε αναμονή υπογραφής δανειακής σύμβασης κ.α.)

Όπως επισημαίνει στο ΑΠΕ η υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου: «Τα προγράμματα «Εξοικονομώ», έχουν εμβληματική θέση ανάμεσα στις δράσεις του ΥΠΕΝ και μετρήσιμα οφέλη τόσο για τα νοικοκυριά που πετυχαίνουν μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων, όσο και για δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις και επαγγελματίες, που εμπλέκονται, με τον έναν ή το άλλο τρόπο, στην υλοποίησή τους. Το αποτύπωμα για την κοινωνία, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής στα σπίτια μας, είναι ιδιαίτερα θετικό».

Σε σχέση με το τρέχον πρόγραμμα, υπενθυμίζεται ότι οι βασικές προϋποθέσεις για να κριθεί επιλέξιμη μια κατοικία είναι να:

Υφίσταται νόμιμα.

Μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.

Έχει καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α' Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.

Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση, πρέπει να εξασφαλίζει υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, σε σχέση με την κατάταξη στο Α' ΠΕΑ (και υποχρεωτικά κατ' ελάχιστον Β' κατηγορία όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση), ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

Οι παρεμβάσεις, που υποβάλλονται με την αίτηση για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, προκύπτουν βάσει των συστάσεων του Ενεργειακού Επιθεωρητή και αφορούν αποκλειστικά στις ακόλουθες κατηγορίες επιλέξιμων παρεμβάσεων:

Αντικατάσταση κουφωμάτων Τοποθέτηση/ αναβάθμιση θερμομόνωσης Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ ψύξης Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ZNX) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) Λοιπές Παρεμβάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας (Σύστημα διαχείρισης smart home).

Οι προθεσμίες υλοποίησης του προγράμματος έχουν ως εξής:

Αιτήσεις υποβάλλονται από την 12η Ιουνίου 2023 ως και την 15η Σεπτεμβρίου 2023.

Μετά το πέρας υποβολής των αιτήσεων και μόνο για τις καταρχήν επιλέξιμες αιτήσεις, θα δίνεται προθεσμία 75 ημερών για την υποβολή Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Αυτοτελούς Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Εγκεκριμένες αιτήσεις για τις οποίες ο αιτών έχει επιλέξει ότι θα προχωρήσει σε υπαγωγή στο Πρόγραμμα με Δάνειο λαμβάνουν προθεσμία 120 ημερών για την έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας δανειοδότησης. Εντός της προθεσμίας αυτής θα πρέπει να υποβληθεί σε συνεργαζόμενη τράπεζα και να εγκριθεί αίτηση για δανειοδότηση. Εάν παρέλθει άπρακτο το άνω διάστημα, ο αιτών έχει την επιλογή να προχωρήσει με Ίδια Κεφάλαια.

Σε περίπτωση δανείου, η υπογραφή της δανειακής σύμβασης ολοκληρώνεται έως και 90 ημέρες από την έκδοση της απόφασης Υπαγωγής του έργου.

Εντός 365 ημερών από την Υπαγωγή της αίτησης (συνολική προθεσμία), θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Όπου προβλέπεται ένσταση, αυτή υποβάλλεται εντός προθεσμίας 10 ημερών.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνον ηλεκτρονικά και υποχρεωτικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος του επίσημου δικτυακού τόπου του Προγράμματος https://exoikonomo2023.gov.gr .

Τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων είναι το ανηγμένο κόστος εξοικονόμησης ενέργειας, το εισόδημα της οικογένειας, οι βαθμοημέρες, η ενεργειακή κλάση της κατοικίας, η παλαιότητα και κοινωνικά κριτήρια (ΑμεΑ, μονογονεϊκή οικογένεια, πολύτεκνοι). Τα ποσοστά ενίσχυσης κλιμακώνονται ανάλογα με το εισόδημα. Ξεκινούν από 40 % για ατομικό εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ ή οικογενειακό πάνω από 40.000 ευρώ και φθάνουν στο 75 % για ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ ή οικογενειακό έως 10.000 ευρώ.

