Αθλητικά

Community Shield - Μάντσεστερ Σίτι Vs Άρσεναλ: Πήραν την κούπα στα πέναλτι οι “κανονιέρηδες”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώτος τίτλος της σεζόν στην Αγγλία κρίθηκε στα πέναλτι και… βάφτηκε ασπροκόκκινος!

-

Η εφετινή σεζόν στην Αγγλία ξεκίνησε με συγκλονιστικό τρόπο, καθώς η Άρσεναλ επικράτησε της Μάντσεστερ Σίτι με 4-1 στα πέναλτι (1-1 κανονική διάρκεια) στον 101ο τελικό του Community Shield που διεξήχθη στο Wembley και κατέκτησε το 17ο τρόπαιο της Ιστορίας της στη διοργάνωση, επιτυγχάνοντας ένα πρώτο «πλήγμα» στους περσινούς τρεμπλούχους «πολίτες». Το γκολ του 21χρονου Κόουλ Πάλμερ στο 77’ φάνηκε να γέρνει προσωρινά την πλάστιγγα υπέρ της ομάδας του Πεπ Γκουαρδιόλα, όμως το απίθανο τέρμα του Τροσάρντ (με κόντρα πάνω στον Ακάντζι) στο 90’+11’ έστειλε τις δύο ομάδες στα πέναλτι, όπου «μίλησε» η ψυχραιμία των «κανονιέρηδων», αλλά και η ικανότητα του Ράμσντεϊλ, που χάρισαν το τρόπαιο στην ομάδα του.

Οι «πολίτες» μπήκαν πολύ πιο δυνατά στο ματς κι επέβαλλαν το δικό τους τέμπο απ’ τα πρώτα λεπτά. Παρά το γεγονός, ωστόσο, πως η Σίτι έφτασε κάποια στιγμή και στο 84% την κατοχή της μπάλας (!), η Άρσεναλ ήταν εκείνη που έχασε τις δύο κλασικές ευκαιρίες του πρώτου ημιχρόνου με τον Κάιλ Χάβερτς.

Στο 25’ ο Ορτέγα άπλωσε το πόδι του κι έδιωξε το κοντινό πλασέ του Γερμανού επιθετικού των «κανονιέρηδων», ενώ στο 40’ από ωραίο γύρισμα του Γουάιτ, ξανά ο Χάβερτς πλάσαρε μεσα απ’ την περιοχή, αλλά ο Ορτέγα απέκρουσε.

Η είσοδος του νεαρού Πάλμερ στη θέση του Χάαλαντ και του Ντε Μπρίνε αντί του Κόβατσιτς, άλλαξαν τα δεδομένα του αγώνα. Στο 77’ από κακό διώξιμο της μπάλας απ’ τον Τίρνεϊ, ο Βέλγος μέσος «σέρβιρε» με το κεφάλι στον 21χρονο επιθετικό κι εκείνος με ένα καταπληκτικό, φαλτσαριστό πλασέ έκανε το 1-0 για τη Σίτι.

Στο 82’ ο Ράμσντεϊλ κράτησε «όρθια» την ομάδα του, καθώς είπε δύο φορές «όχι» από κοντά στις προσπάθειες των Φόντεν και Ρόδρι, σε ένα καθοριστικό χρονικό σημείο του αγώνα, καθώς αν οι «σίτιζενς» σκόραραν θα τελείωναν ουσιαστικά τον αγώνα.

Κι επειδή όσα δεν φέρνει ένας ολόκληρος αγώνας, τα... φέρνει μία στιγμή, στο 11ο λεπτό των καθυστερήσεων ένα σουτ της... απελπισίας του Τροσάρντ, κόντραρε πάνω στον Ακάντζι και κατέληξε στα δίκτυα του Ορτέγα, κάνοντας το 1-1 για την Άρσεναλ.

Ο τελικός οδηγήθηκε στα πέναλτι κι εκεί οι «κανονιέρηδες» ήταν απόλυτα εύστοχοι. Ο Ντε Μπρόινε «σημάδεψε» το δοκάρι, ο Ράμσντεϊλ «νίκησε» τον Ρόδρι και η 4η και τελευταία εκτέλεση απ’ τον Βιέρα έδωσε τον τίτλο στην ομάδα του Μίκελ Αρτέτα.

Η Σίτι πλέον θα προσπαθήσει να αλλάξει «τσιπάκι» στην πρεμιέρα της στην Premier League το επόμενο Σάββατο (12/8) απέναντι στην Μπέρνλι, αλλά πολύ περισσότερο στις 16 Αυγούστου, όπου την περιμένει ο τελικός του Ευρωπαϊκού Super Cup κόντρα στην κάτοχο του Europa League, Σεβίλη, που θα διεξαχθεί στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΕΝΑΛΤΙ

Έντεγκααρντ 1-0

Ντε Μπρόινε Δοκάρι

Τροσάρντ 2-0

Μπερνάρντο Σίλβα 2-1

Σάκα 3-1

Ρόδρι Απόκρουση Ράμσντεϊλ

Βιέρα 4-1

Διαιτητής: Στιούαρτ Άτγουελ (Αγγλία)

Κίτρινες: Άλβαρες - Παρτέι, Χάβερτς, Γκάμπριελ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΣΕΝΑΛ (Μίκελ Αρτέτα): Ράμσντεϊλ, Γουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ (87’ Σμιθ-Ρόου), Τίμπερ (76’ Τίρνεϊ), Ράις (81’ Ενκετιά), Παρτέι, Σακά, Έντεγκααρντ, Μαρτινέλι (75’ Τροσάρντ), Χάβερτς (87’ Βιέρα).

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (Πεπ Γκουαρδιόλα): Ορτέγκα, Ακάντζι, Ντίας, Στόουνς, Γουόκερ, Κόβατσιτς (64’ Ντε Μπρόινε), Ρόδρι, Γκρίλις (58’ Φόντεν), Άλβαρες, Σίλβα, Χάαλαντ (64’ Πάλμερ).

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Πέθανε ξαφνικά 24χρονη ενώ γιόρταζε τα γενέθλια της

Προϋπολογισμός 2024: Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις και επιδόματα

Αυστραλία - Φωτιά: Νεκρά πέντε παιδιά και ο πατέρας τους (εικόνες)