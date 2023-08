Life

“Η Μάγισσα”: Ποιος είναι ο Αντρέι Σιντόροφ

Η νέα συγκλονιστική σειρά σκηνοθεσίας Λευτέρη Χαρίτου αποκαλύπτεται προτού φτάσει στις μικρές μας οθόνες.

Ο Αντρέι Σιντόροφ (Αναστάσης Ροϊλός) είναι Ρώσος απόστρατος αξιωματικός του Τσαρικού στρατού, με μητέρα Ελληνίδα από την Οδησσό.

Είναι σοβαρός, πολύ εσωστρεφής, πεισματάρης, τρομερά έξυπνος και ορθολογιστής.

Ο μυστηριώδης ερχομός του στη Μάνη θα δημιουργήσει πολλά ερωτηματικά. Σύντομα, όμως, θα βρεθεί και ο ίδιος στη θέση να προσπαθήσει να ξεδιαλύνει ένα άλλο μυστήριο…

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1.

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

