Life

ΑΝΤ1: Το νέο πρόγραμμα έχει “τα πάντα” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτοποριακές παραγωγές, εντυπωσιακά σόου, μεγάλη επένδυση στην μυθοπλασία, με βαρύ πυροβολικό την σειρά «Μάγισσα» και έμφαση στην αντικειμενική ενημέρωση περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

-

Την Τετάρτη 19 Ιουλίου, ο ΑΝΤ1 υποδέχθηκε εκπροσώπους των Media σε μία ενημερωτική συνάντηση για το νέο πρόγραμμα του σταθμού, τη σεζόν 2023- 2024.

Για άλλη μία χρονιά, ο ΑΝΤ1 έχει σχεδιάσει, με έμπνευση και δημιουργικότητα, ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα, που έχει στο επίκεντρό του τον τηλεθεατή και το οποίο χαρακτηρίζει η ποιότητα και η σύγχρονη ματιά.

Αξιόπιστη ενημέρωση, αυθεντική ψυχαγωγία, δυνατή μυθοπλασία και κορυφαία αθλητικά γεγονότα, συνθέτουν την εικόνα της τηλεοπτικής πρότασης του ΑΝΤ1, για τη νέα σεζόν.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την ομιλία του Γιώργου Λεβέντη, MD ΑΝΤ1 TV, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV, ANTENNA STUDIOS – ANTENNA GROUP, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: «Είμαστε πολύ περήφανοι για το πρόγραμμα που έχουμε σχεδιάσει για τη νέα τηλεοπτική χρονιά. Πιστεύουμε πως ανταποκρίνεται τόσο στις απαιτήσεις των τηλεθεατών όσο και στις ανάγκες της αγοράς. Τη νέα σεζόν, ο ΑΝΤ1 κάνει μια δυναμική επιστροφή στη μυθοπλασία με μεγάλες παραγωγές, σύγχρονες ιστορίες και μια πλειάδα εξαιρετικών δημιουργών, ηθοποιών και συντελεστών. Στην Ψυχαγωγία, πέρα από τα αγαπημένα πρόσωπα και τις επιτυχημένες εκπομπές, εμπλουτίζουμε το πρόγραμμά μας με νέες παραγωγές και την ενισχύουμε με νέα πρόσωπα. Και σαφώς, σε μια σεζόν με δυο εκλογικές αναμετρήσεις, η ενημέρωση θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο πάντα με την εγκυρότητα και αξιοπιστία του ΑΝΤ1».

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη πήρε ο Τζώρτζης Ποφάντης, CHIEF CONTENT OFFICER ANT1 TV, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων: «Τη νέα σεζόν ο ΑΝΤ1 έρχεται δυναμικά για να παρουσιάσει ένα πρόγραμμα ποιοτικό που απευθύνεται σε όλους. Φέτος, κάνουμε επιστροφή στη μυθοπλασία, στη μυθοπλασία απαιτήσεων. Πλούσιες θα είναι οι προτάσεις μας τόσο στην ψυχαγωγία όσο και στο infotainment με καινούργιες ιδέες, όπως, άλλωστε έχει συνηθίσει ο ΑΝΤ1 να προσφέρει στο ελληνικό τηλεοπτικό κοινό. Τέλος, όπως πάντα, θα προσφέρουμε στους τηλεθεατές, καθημερινά, 24/7, σφαιρική ενημέρωση από το πρωί μέχρι το βράδυ».

ΣΕΖΟΝ 2023-2024

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ

ΠΑΓΙΔΕΥΜΕΝΟΙ - Δραματική Αστυνομική Σειρά

Καταιγιστική πλοκή που έκοψε την ανάσα. Συνεχείς ανατροπές που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον. Εξαιρετικές ερμηνείες που συζητήθηκαν. Δυνατοί ήρωες που οι τηλεθεατές τούς ακολούθησαν στις απρόβλεπτες διαδρομές τους και οι χρήστες των social media τους αποθέωσαν στις μεγάλες στιγμές τους.

Οι «Παγιδευμένοι» κατάφεραν από το πρώτο πλάνο να μας βάλουν μέσα στη δίνη των μεγάλων μυστικών τους και να μας καθηλώσουν με την αριστοτεχνική κλιμάκωση των συναισθημάτων τους. Το τελευταίο κεφάλαιο του Α’ κύκλου των «Παγιδευμένων» γράφτηκε με ένα καθηλωτικό επεισόδιο που άφησε πίσω του συνταρακτικά ερωτηματικά για την ιστορία των νέων επεισοδίων.

Τι κρύβει το ματωμένο μαχαίρι; Σκότωσε η Άννα τον Δημήτρη; Και αν ναι, πώς και γιατί; Όλα τελειώνουν για να ξεκινήσουν και πάλι απ’ την αρχή;

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Εβελίνα Γουρνά, Κωστής Ραμπαβίλας.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου, ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου, ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη, η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη, η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή, η Ταμίλλα Κουλίεβα

Στον ρόλο της Αγγελικής Ρούσσου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου

Στον Β’ κύκλο μπαίνουν δυναμικά και οι (με αλφαβητική σειρά): Γιούλη Γεωργακοπούλου, Θοδωρής Θεοδωρακόπουλος, Λάμπρος Κωσταντέας, Δημήτρης Λιόλιος, Παναγιώτης Μαργέτης, Γιάννα Παπαγεωργίου και ο Γιωργής Τσαμπουράκης. Μαζί τους και ο Τάσος Χαλκιάς.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.

Η ΜΑΓΙΣΣΑ

Οι δημιουργοί της σειράς «Άγριες Μέλισσες», οι σεναριογράφοι Μελίνα Τσαμπάνη και Πέτρος Καλκόβαλης, καθώς και ο σκηνοθέτης Λευτέρης Χαρίτος, βάζουν την υπογραφή τους στη μεγαλύτερη τηλεοπτική παραγωγή της νέας σεζόν.

Μάνη 1817…

Λασκαραίοι και Γερακάρηδες, δύο αντίπαλες πατριές είναι πια ενωμένες μέσω του γάμου των παιδιών τους. Αυτή η ευαίσθητη ισορροπία, όμως, θα διαταραχθεί όταν σαράντα ημέρες μετά τη γέννησή του εγγονιού των δύο οικογενειών, το μωρό εξαφανίζεται. Όλες οι υποψίες θα πέσουν στη Θεοφανώ, σε μία από τις υπηρέτριες της οικογένειας. Η Θεοφανώ είναι ένα κορίτσι χωρίς παρελθόν, από μικρό παιδί είχε κάποια οράματα που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει. Έντρομη μπροστά σε αυτό το μοναδικό χάρισμα, θα κάνει τα πάντα για να το κρύψει, ώστε να γλυτώσει από το στίγμα της μάγισσας…

Πρωταγωνιστούν οι: Έλλη Τρίγγου, Κατερίνα Λέχου, Γιώργος Γάλλος, Τάσος Νούσιας, Μαρκέλλα Γιαννάτου, Νίκος Ψαρράς, Αναστάσης Ροϊλός, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Βασίλης Μηλιώνης, Άρης Νινίκας, Γιάννης Τσουμαράκης, Χριστίνα Χριστοδούλου, Καλλιόπη Χάσκα, Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιώτα Αργυροπούλου, Νέστορας Κοψιδάς, Γιλμάζ Χουσμέν, Θεοδόσης Φυλακτός, Παναγιώτης Κατσώλης, Δήμητρα Κολλά, Γεωργία Κυριαζή, Μιχάλης Αφολαγιάν κ.ά.

Στον ρόλο της Κυπριανής η Θέμις Μπαζάκα.

Η παραγωγή είναι της JK PRODUCTIONS.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΩΤΙΑ – Δραματική σειρά

Ένα φιλανθρωπικό γκαλά μετατρέπεται σε εφιάλτη! Μια μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάει: Ατύχημα ή εμπρησμός; Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όταν οι φλόγες καταλαγιάσουν… Τρεις γυναίκες, χωρίς να γνωρίζουν ότι το βράδυ αυτό οι μοίρες τους θα ενωθούν και οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα, θα αφήσουν τις ζωές και το παρελθόν τους στις στάχτες αυτής της μοιραίας πυρκαγιάς… Όλα θα χαθούν στις φλόγες… Όνειρα, σχέδια, ελπίδες… Πώς θα κατορθώσουν να ξαναγεννηθούν μέσα από τις στάχτες τους και να βρουν τη ζωή που τους αξίζει; Κάποιες φορές, ο μόνος τρόπος για να φτιάξεις μια καινούργια ζωή, είναι να κάψεις την προηγούμενη…

H σειρά βασίζεται στο «Le Bazar de la Charite» των Catherine Ramberg και Karine Spreuzkouski, σε σκηνοθεσία Alexandre Laurent, μια παραγωγή της Iris Bucher για την Quad Television, σε συμπαραγωγή με το TF1 και σε συνεργασία με το Netflix.

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Δημήτρης Αποστολόπουλος, Λευτέρης Ελευθερίου, Άλκηστις Ζιρώ, Γιάννης Καράμπαμπας, Ανδρέας Κωνσταντίνου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πηνελόπη Μαρκοπούλου, Ελπίδα Νικολάου, Ζωή Ρηγοπούλου, Χάρης Σώζος, Nathan Thomas, Αινείας Τσαμάτης κ.ά.

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης

Διασκευή σεναρίου: Ρένα Ρίγγα

Εκτέλεση παραγωγής: Tanweer Productions

Ο ΠΡΩΤΟΣ ΑΠΟ ΕΜΑΣ – Δραματική κομεντί

Έξι φίλοι με διαφορετικές ανάγκες, καθημερινότητα, όνειρα και αγωνίες θα έρθουν αντιμέτωποι με κάτι αναπάντεχο. Κατά τη διάρκεια μιας εξόδου τους ο ένας από αυτούς, ο Άλκης, καταρρέει. Η ιατρική γνωμάτευση θα τον οδηγήσει σε έναν δύσκολο δρόμο, συνειδητοποιώντας ότι τα πάντα στη ζωή μπορούν να ανατραπούν από τη μια στιγμή στην άλλη. Δίπλα του, όμως, σε αυτή την ανηφόρα θα έχει τους φίλους του. Όλοι μαζί μια αγκαλιά, όπως στα εύκολα έτσι και στα δύσκολα. Η ιατρική περιπέτεια του κολλητού τους θα κάνει όλα τα μέλη της παρέας να επαναπροσδιορίσουν τους εαυτούς τους, τα θέλω και τις ανάγκες τους. Θα δουν τη ζωή από μια νέα οπτική, θα συνειδητοποιήσουν ότι αξίζει να ζουν όπως αυτοί θέλουν και όχι όπως πρέπει και οι ζωές τους θα αλλάξουν για πάντα προς το καλύτερο. Αποκαλύψεις, συγκρούσεις, απρόσμενοι έρωτες και η δύναμη της πραγματικής φιλίας κόντρα σε όλες τις προβλέψεις.

Ένα ταξίδι στην αισιόδοξη πλευρά της ζωής, γιατί η ζωή δεν ξεκινά μόνο μία φορά!

Σκηνοθεσία: Πιέρρος Ανδρακάκος

Διασκευή σεναρίου: Νίκος Παπαδόπουλος, Γιώργος Τελτζίδης

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Μάριος Αθανασίου, Λένα Δροσάκη, Βίβιαν Κοντομάρη, Αθηνά Οικονομάκου, Γιάννης Τσιμιτσέλης, Σπύρος Χατζηαγγελάκης.

Μαζί τους: Γιάννης Δρακόπουλος, Αντώνης Γιαννακός, Εύα Κοτανίδη, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νατάσα Κοτσοβού, Λάζαρος Βασιλείου, Ηρώ Πεκτέση, Ιωάννα Πιατά, Σεμέλη Μητροπούλου κ.α

Στον ρόλο του ΄Εβαν ο Κώστας Φαλελάκης

Στον ρόλο του Στέφανου ο Γιάννης Βούρος

Εκτέλεση παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

Η σειρά είναι διασκευή της επιτυχημένης σειράς «The First of Us» της Paramount Pictures International.

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

ROUK ZOUK

Η πιο αγαπημένη μεσημεριανή συνήθεια των τηλεθεατών, το «Rouk Zouk» με τη Ζέτα Μακρυπούλια, επιστρέφει για 7η σεζόν με σκοπό να μας χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου, με σκοπό να κάνει το χιούμορ και τον αυθορμητισμό καθημερινή υπόθεση.

5Χ5

Ο Θάνος Κιούσης είναι ο νέος παρουσιαστής του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού και θα υποδέχεται όλους τους παίκτες που θα έρθουν με χιούμορ, φαντασία και ανεβασμένη διάθεση για να περάσουν καλά, αλλά και για να διεκδικήσουν ένα έπαθλο πολλών χιλιάδων ευρώ! Χαμένος δεν θα φύγει κανείς!

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ;

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;», με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, το θρυλικό τηλεπαιχνίδι γνώσεων, θα είναι και τη νέα σεζόν στον ΑΝΤ1 για να χαρίσει γνώσεις, συγκινήσεις, απρόοπτα και συναρπαστικές στιγμές.

ΡΑΔΙΟ ΑΡΒΥΛΑ

Ο Αντώνης Κανάκης με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, θα βάζουν και πάλι στο μικροσκόπιο της σάτιράς τους όλα τα σοβαρά, αλλά και τα ευτράπελα της καθημερινότητά μας. Αποδομώντας ό,τι συμβαίνει γύρω μας, θα δίνουν μια άλλη οπτική των γεγονότων.

VINΥΛΙΟ

Ο Αντώνης Κανάκης, ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη, μαζί με τους Γιάννη Σερβετά και Χρήστο Κιούση θα βάζουν το δικό τους «VINYΛΙΟ» με πάρτι διάθεση και όχι μόνο. Συναίσθημα, νοσταλγία, χιούμορ και «χειροποίητα» βίντεο έρχονται και τη νέα σεζόν στο σπίτι μας.

THE 2NIGHT SHOW

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα «γράψει» την 8η χρονιά του στο «The 2night show», με ενδιαφέρουσες συναντήσεις και ανατρεπτικούς καλεσμένους. Μαζί του και φέτος θα ξενυχτήσουμε, θα παίξουμε, θα γελάσουμε, θα συγκινηθούμε και θα ακούσουμε τις πιο ενδιαφέρουσες εξομολογήσεις!

DRAGON’S DEN

Το «Dragon’s Den», το πιο επιτυχημένο και πολυβραβευμένο show επενδύσεων και επιχειρηματικότητας, έρχεται για 2η χρονιά. Καταξιωμένοι επιχειρηματίες καλούνται να επιλέξουν πρωτότυπες επιχειρηματικές ιδέες και να τις χρηματοδοτήσουν, ώστε να υλοποιηθούν. Στην ομάδα των Dragons εκτός από τον Χάρη Βαφειά, τον Λέοντα Γιοχάη, τη Λιλή Περγαντά και τη Μαρία Χατζηστεφανή έρχονται και 2 νέοι επενδυτές ο Τάσος Oικονόμου και ο Demetrios Mallios.

Στην παρουσίαση, ο Σάκης Τανιμανίδης.

ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ

Τους αγαπήσαμε και εκείνοι δεν μας… πρόδωσαν μέχρι το τελευταίο τους λεπτό! «Οι Προδότες» ήταν συναρπαστικοί, γεμάτοι ανατροπές, μυστικά και εξαπατήσεις! Είστε έτοιμοι για την επόμενη σεζόν; Ο Β’ κύκλος του πρώτου παιχνιδιού στρατηγικής και μυστηρίου, στην ελληνική τηλεόραση, με παρουσιαστή τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη έρχεται! Οι παίκτες θα προσπαθήσουν και πάλι να εξιχνιάσουν το μυστήριο και να κερδίσουν μέχρι και 100.000 ευρώ. Εδώ, σε έναν κόσμο, όπου Πιστοί και Προδότες συνυπάρχουν, όλοι είναι ύποπτοι!

YOUR FACE SOUNDS FAMILIAR

Το αγαπημένο show επιστρέφει το 2024.

INFOTAINMENT

ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

Με ενδιαφέροντα ρεπορτάζ, αποκλειστικά θέματα, αλλά και αποκαλυπτικές συνεντεύξεις το «Πρωινό» θα συμπληρώνει, με τον πιο δυνατό τρόπο, το καθημερινό παζλ της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης. Ο Γιώργος Λιάγκας μαζί με την ομάδα του, Τάσο Τεργιάκη, Φωτεινή Πετρογιάννη και Άρια Καλύβα, θα αναζητά την αλήθεια και τους πρωταγωνιστές των κοινωνικών θεμάτων που έχουν κάνει αίσθηση. Στην παρέα τους φέτος, θα βρίσκονται και οι: Ελένη Βουλγαράκη, Βαγγέλης Περρής και Ναταλία Ανδρικοπούλου. Η Λίτσα Πατέρα, σταθερή αξία της αστρολογίας, αλλά και του «Πρωινού», θα ανοίγει τους χάρτες της για να μας δίνει τις προβλέψεις της.

ΥΓΕΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠ’ ΟΛΑ

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα», με τη Φωτεινή Γεωργίου, επιστρέφει για 12η χρονιά στον ΑΝΤ1 και θα αποτελεί και φέτος τον σταθερό προορισμό για θέματα υγείας και ευεξίας.

ΝΕΑ ΕΚΠΟΜΠΗ

Η Μπέτυ Μαγγίρα έρχεται να προστεθεί στο δυναμικό του ΑΝΤ1 με μία νέα εκπομπή που θα μας κρατάει συντροφιά κάθε Σαββατοκύριακο.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

Η πιο διαχρονική καλημέρα της ελληνικής τηλεόρασης, επιστρέφει για 33η συνεχόμενη χρονιά στον ΑΝΤ1! Καθημερινά, ο Γιώργος Παπαδάκης και η Μαρία Αναστασοπούλου έρχονται με τα νέα της επικαιρότητας, με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για όλα τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Ο Γιώργος Παπαδάκης με τη βαθιά εμπειρία του, το χιούμορ και την αμεσότητά του, και η Μαρία Αναστασοπούλου, με τον ευθύ, εύστοχο και ουσιαστικό της λόγο, θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της πρωινής ενημέρωσης.

ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΜΕ ΘΕΑ

Η Φαίη Μαυραγάνη, για 2η χρονιά, θα ανοίγει ένα παράθυρο στην επικαιρότητα, εστιάζοντας σε όλα όσα θα μας απασχολήσουν, αλλά και σε όλα όσα θα συζητηθούν την εβδομάδα που ξεκινάει.

Ό,τι συνθέτει την ενημερωτική εικόνα του Σαββατοκύριακου, ό,τι θέλουμε να μάθουμε, ό,τι αξίζει να γνωρίσουμε θα είναι στην πολυθεματική ατζέντα της εκπομπής.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, με τον Νίκο Χατζηνικολάου στο τιμόνι από Δευτέρα έως και Παρασκευή και τη Ρίτσα Μπιζόγλη τα Σαββατοκύριακα, αλλά και όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο του ΑΝΤ1 στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας, θα ενημερώνει με αξιοπιστία, αντικειμενικότητα και εγκυρότητα τους πολίτες.

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Καθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή, οι τηλεθεατές του ΑΝΤ1 έχουν ραντεβού με το Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού, το οποίο παρουσιάζουν οι: Μαρία Σαράφογλου, Γιώργος Κούρος και Νικόλας Βαφειάδης.

ΑΡΕΝΑ

Πρόσωπα που μιλούν για πρώτη φορά. Αποκαλύψεις που θα συζητηθούν. Η επικαιρότητα μέσα από το πρίσμα της ερευνητικής δημοσιογραφίας.

H Μαρία Αναστασοπούλου μπαίνει στην «Αρένα» και παρουσιάζει live αθέατες πτυχές κοινωνικών θεμάτων, αλλά και δικαστικών υποθέσεων και εγκλημάτων που σόκαραν το πανελλήνιο, φέρνοντας στην επιφάνεια την πραγματική εικόνα των γεγονότων και αναδεικνύοντας άγνωστες διαστάσεις τους.

ΕΝΩΠΙΟΣ ΕΝΩΠΙΩ

Ο Νίκος Χατζηνικολάου επιστρέφει στο καθιερωμένο του ραντεβού με προσωπικότητες από όλους τους χώρους της ζωής του τόπου για να βάλει, και πάλι, τη δημοσιογραφική του σφραγίδα σε συνεντεύξεις που θα γίνουν σημείο αναφοράς και θα προκαλέσουν αίσθηση.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Πρόσωπα της πολιτικής, πρόσωπα της πρώτης γραμμής, από την Οικονομία και την Κοινωνία, πρόσωπα της επικαιρότητας διασταυρώνουν τα ξίφη και τα επιχειρήματά τους. Ο Νίκος Χατζηνικολάου έρχεται «Πρόσωπο με πρόσωπο» με τον πρωθυπουργό, τους πολιτικούς αρχηγούς και τους πρωταγωνιστές στο πολιτικό και οικονομικό προσκήνιο και παρασκήνιο.

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

FIFA WOMEN’S WORLD CUP 2023™

Η μπάλα είναι γένους θηλυκού και φέτος το καλοκαίρι η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών έρχεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+!

Ο Όμιλος ΑΝΤΕΝΝΑ πρωτοπορεί για άλλη μια φορά και παρουσιάζει φέτος από 20 Ιουλίου έως και 20 Αυγούστου, ζωντανά και αποκλειστικά, για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση, όλους τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών. Η καρδιά του Μουντιάλ Γυναικών θα χτυπά φέτος σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, με την απευθείας μετάδοση όλων, και των 64 αγώνων, που θα διεξαχθούν σε Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.

FORMULA 1

Το κορυφαίο γεγονός του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με περισσότερους από 500 εκατομμύρια πιστούς θαυμαστές και 1,5 δισεκατομμύριο τηλεθεατές παγκοσμίως, επέστρεψε στον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ μετά από 13 χρόνια. Η Formula 1, σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, μας ταξιδεύει στις πιο διάσημες διαδρομές του κόσμου και μας προσφέρει μοναδικό θέαμα.

ANT1+ ORIGINALS: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΤ1 ΤΟ 2024

ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ

Η ANT1+ Original κωμωδία «ΕΙΜΑΙ Η ΤΖΟ», με πρωταγωνίστρια την Ιωάννα Ασημακοπούλου, αφηγείται την ιστορία της Τζο. Μια γυναίκα στα 30φεύγα που ζει στο σήμερα, στην κοινωνία της ινσταγκραµικής τελειότητας. Μια κοινωνία που όχι µόνο δεν μπορεί να ξεκολλήσει από τα παραδοσιακά πρότυπα του παρελθόντος που προστάζουν γάμο, οικογένεια και παιδιά, αλλά τα εμπλουτίζει µε καριέρα, άψογη διατροφή, βίντεο γιόγκα και time lapses πασπαλισµένα με ασταμάτητο self love, positive thinking, αστραφτερά χαμόγελα µε κατάλευκα δόντια. Η Τζο. Η οποία προσπαθεί να πάρει τη ζωή της στα χέρια της και να φτιάξει έναν κόσμο όπου μπορεί να υπάρχει ακριβώς όπως είναι. Με τους καφέδες της, τις βόλτες µε τις φίλες και τους φαντασιακούς της έρωτες, µε έναν σύντροφο, ο οποίος δεν είναι ο ιππότης που θα εμφανιστεί ένα βράδυ από τα βάθη του απέραντου δρόμου, µε τις γκάφες και τα αστεία της, µε το σώμα της, το κατάδικό της σώμα που δεν χρωστάει σε κανέναν να το αλλάξει. Η Τζο έχει πάρει τις αποφάσεις της, θα κάνει τον δικό της αγώνα προς την ευτυχία. Τώρα μένει σιγά σιγά να την αποδεχτούν κι οι γύρω της, χωρίς να πληγώνονται και να επεμβαίνουν. Μέσα από στιγμές της καθημερινότητας, στην οικογένεια, στη δουλειά και στα προσωπικά της, η Τζο, µε γλυκόπικρο χιούμορ, αφηγείται την ιστορία της, μια διαφορετική ιστορία ενηλικίωσης σε έναν κόσμο που σου επιβάλλει να μείνεις για πάντα η απολύτως επιτυχημένη, αδύνατη εφηβική φυσιογνωμία που κυριαρχεί στις φαντασιώσεις των περιοδικών. Με αισιοδοξία και χιούμορ, η Τζο ξεκινά ένα ταξίδι προς την ευτυχία και την αυτογνωσία, κόντρα στα στερεότυπα, τις προκαταλήψεις και τις προσδοκίες των άλλων φωνάζοντας σε όλους «Είμαι η Τζο! Θα σέβεστε!».

Βασισμένο σε μια ιδέα της Ιωάννας Ασημακοπούλου.

Πρωταγωνιστούν: Ιωάννα Ασημακοπούλου, Άρτεμις Γρύμπλα, Χάρης Τζωρτζάκης, Μιχάλης Συριόπουλος κ.α.

Σενάριο: Παναγιώτης Χριστόπουλος, Άρτεμις Γρύμπλα

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πιλάβιος

Εκτέλεση Παραγωγής: Antenna Studios

ΣΤΑ 4

Πικάντικo, πνευματώδeς και αυθάδικo, το πρωτότυπο ΑΝΤ1+ Original «Στα 4» είναι μια επιδραστική κωμωδία, που αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική μυθοπλασία, στηρίζοντας τη συμπερίληψη και την προσβασιμότητα τόσο σε επίπεδο παραγωγής, όσο και θεματολογίας. Η σειρά παρουσιάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων με αναπηρία με αμεσότητα, φρέσκια προσέγγιση και ιδιαίτερο χιούμορ. Την κεντρική ηρωίδα της ιστορίας, τη Στέλλα, υποδύεται η Γεωργία Καλτσή, για την οποία η ανεξάρτητη διαβίωση, η αυτονομία και η κατάρριψη των προκαταλήψεων απέναντι στα άτομα με αναπηρία είναι πλέον αποστολή ζωής. Αθλήτρια σε αμαξίδιο, μοντέλο, εκπαιδεύτρια ΑμεΑ, influencer, τώρα και ηθοποιός, η Γεωργία βρίσκει κάθε μέρα τη δύναμη να απομυθοποιεί την αναπηρία και να αποδεικνύει ότι η περιθωριοποίηση των ατόμων με αναπηρία είναι δικό μας κατασκεύασμα.

Σου έχουν πει ποτέ ότι είσαι μαχητής της ζωής; Σε έχουν εκθειάσει για τη δύναμη ψυχής σου; Σε έχουν σταματήσει στον δρόμο για να σε πουν ήρωα; Η Στέλλα τα έχει ακούσει όλα αυτά... και τα έχει όλα γραμμένα! Γιατί δεν είναι ούτε «ήρωας», ούτε «έμπνευση». Είναι απλώς μια τύπισσα που αυτοσαρκάζεται, βρίζει, γελάει με καφρίλες, τσαντίζεται με τους γονείς της, ψάχνει έναν γκόμενο που να μοιάζει στον Απόστολο Γκλέτσο και προσπαθεί να τα φέρει βόλτα όλα αυτά… πάνω στις τέσσερις ρόδες ενός χειροκίνητου αναπηρικού αμαξιδίου.

Σενάριο: Θέμης Γκυρτής

Σκηνοθεσία: Σέργιος Κωνσταντινίδης

Πρωταγωνιστούν: Γεωργία Καλτσή, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ιωάννα Μαυρέα, Ελένη Μπούκλη, Δημήτρης Κίτσος, Γιάννης Τσουμαράκης, Αλέξανδρος Πέρρος, Αντώνης Γιαννάκος, Πάνος Ζουρνατζίδης, Δήμητρα Ματσούκα, Ειρήνη Κοράκη, Πάνος Πουλπαθέλης, Βασίλης Κατσής, Έλλη Δρίβα, Νάνσυ Μπούκλη, Αλέξανδρος Μούκανος, Εριέττα Μανούρη, Δημήτρης Πασσάς, Απόστολος Γκλέτσος

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΝΤΕΝΝΑ STUDIOS

ΖΩΗ

Η original σειρά του ΑΝΤ1+ με τίτλο «ΖΩΗ», με τη Μαρία Καβογιάννη και ένα κορυφαίο cast με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ελληνική μυθοπλασία, συνδυάζει την κωμωδία και το δράμα με το μεταφυσικό στοιχείο. Είναι μια σειρά για μικρούς και μεγάλους, που παντρεύει με επιτυχία το παραδοσιακό στοιχείο με τη διαφορετικότητα, χάρη στη Μαρία Καβογιάννη που γεφυρώνει με απόλυτη ισορροπία το χάσμα ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα.

Η Ζωή έχασε το χαμόγελό της πριν από 25 χρόνια. Κάνει δύο δουλειές για να τα βγάλει πέρα, ενώ ο άντρας και ο γιος της δεν συνεισφέρουν. Όταν, ένα βράδυ, της πέφτει μια γάστρα στο κεφάλι, η Ζωή πεθαίνει και βιώνει μια μεταφυσική εμπειρία, λίγο πριν οι γιατροί την επαναφέρουν στη ζωή. Δύο εβδομάδες αργότερα, η Ζωή, μπερδεμένη, εξακολουθεί να ζει μια μίζερη και προβλέψιμη καθημερινότητα. Μέχρι που εμφανίζεται μπροστά της ένας άγνωστος άνδρας… Η Ζωή έχει αρχίσει να βλέπει ανθρώπους που έφυγαν άδικα και απότομα από τη ζωή. Αποστολή της είναι να τους βοηθήσει να κλείσουν μια εκκρεμότητα που άφησαν πίσω τους πριν πεθάνουν. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να κάνουν οι ψυχές τους το πέρασμα στην αιωνιότητα. Σταδιακά, βρίσκει ξανά το χαμένο της χαμόγελο και την αγάπη της για ζωή μέσα από την αποδοχή του θανάτου και των άλλων, αλλά και της προσωπικής της απώλειας.

Πρωταγωνιστούν: Μαρία Καβογιάννη, Ευδοκία Ρουμελιώτη, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Σοφολόγης

Σενάριο: Δωροθέα Πασχαλίδου

Σκηνοθεσία: Δωροθέα Πασχαλίδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Foss Productions

ΨΥΧΟΚΟΡΕΣ – Δραματική σειρά εποχής

Το αίμα τις ενώνει. Η μοίρα τις χωρίζει.

4 αδερφές, 3 παράλληλες ιστορίες με φόντο την Αθηναϊκή πρωτεύουσα και την επαρχία της δεκαετίας του 1950.

Οι «Ψυχοκόρες» έρχονται τον Σεπτέμβριο του 2023 στο ΑΝΤ1+ και το 2024 στον ΑΝΤ1, και αποκαλύπτουν αθέατες πτυχές της μεταπολεμικής Ελλάδας. Με φόντο την Αθηναϊκή πρωτεύουσα και την επαρχία του ’50, τρεις παράλληλες ιστορίες ενώνονται μέσα από απρόβλεπτες ανατροπές και φέρνουν την κινηματογραφική αφήγηση στην οθόνη μας.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πέννυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» μας προσκαλούν να σκύψουμε στην κλειδαρότρυπα μιας εποχής τρομοκρατίας, αλλά και ελπίδας. Μιας εποχής όπου το γυναικείο σώμα ήταν, ταυτόχρονα, τόπος ιερός και νόμισμα επιβίωσης και όπου σε κάθε λαμπερό αρχοντικό υπήρχε κι ένα σκοτεινό υπόγειο γεμάτο μυστικά.

Ψυχοκόρες (αλφαβητικά): Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Μένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουϊζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά): Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Δήμητρα Ματσούκα, Χρήστος Μαλάκης, Γιούλικα Σκαφιδά, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος

Σενάριο: Πέννυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής: Feelgood Productions

Ειδήσεις σήμερα:

Ραφήνα - Τροχαίο στην Μαραθώνος: νεκρός υποπλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού (εικόνες)

Τέμπη: fake news ότι πέθανε ο Γεράσιμος, ο μόνος επιζών του πρώτου βαγονιού

Δίκη Πισπιρίγκου - Ράικος για κεταμίνη: Ζούσε η Τζωρτζίνα όταν χορηγήθηκε η ουσία