“Η Μάγισσα” – Ποια είναι η Θεοφανώ (εικόνες)

Η νέα συγκλονιστική σειρά σκηνοθεσίας Λευτέρη Χαρίτου αποκαλύπτεται προτού φτάσει στις μικρές μας οθόνες.

Η Θεοφανώ είναι ένα κορίτσι χωρίς παρελθόν.

Από μικρό παιδί, είχε κάποια οράματα που δεν μπορούσε να ερμηνεύσει.

Έντρομη μπροστά σε αυτό το μοναδικό χάρισμα, θα κάνει τα πάντα για να το κρύψει, ώστε να γλυτώσει από το στίγμα της μάγισσας…

«Η Μάγισσα», η πολυαναμενόμενη σειρά που φέρει την υπογραφή των Μελίνα Τσαμπάνη - Πέτρου Καλκόβαλη στο σενάριο και του Λευτέρη Χαρίτου στη σκηνοθεσία, έρχεται τον Σεπτέμβριο στον ΑΝΤ1.

Εκτέλεση Παραγωγής: JK Productions

