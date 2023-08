Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αγγλία προκρίθηκε στη “ρωσική ρουλέτα” κόντρα στην Νιγηρία

Η πρωταθλήτρια Ευρώπης και εκ των φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, χρειάστηκε την διαδικασία των πέναλτι για να αποκλείσει την αφρικανική ομάδα.

Η Αγγλία, πρωταθλήτρια Ευρώπης-και εκ των φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ γυναικών-, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στη διαδικασία των πέναλτι απέναντι στη Νιγηρία (0-0, 4-2) σήμερα (7/8) στο Μπρίσμπεϊν.

Ισόπαλες 0-0 μετά την κανονική διάρκεια και την παράταση, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στη διαδικασία των πέναλτι όπου οι Νιγηριανές αστόχησαν σε δύο προσπάθειες.

Η ομάδα της Αγγλίας θα αντιμετωπίσει στα προημιτελικά τον νικητή του αγώνα μεταξύ Κολομβίας και Τζαμάικα, αντίπαλοι αύριο (8/8) Τρίτη στο Μπρίσμπεϊν.

