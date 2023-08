Κόσμος

Ιταλία - καύσωνας: Μεγάλη αύξηση των θανάτων

Πώς διαφοροποιείται ο βορράς από το νότο, σοκάρει η αύξηση των νεκρών της καλοκαιρινής ζέστης

Οι κεντρικές και νότιες περιοχές της Ιταλίας κατέγραψαν κατά 7% περισσότερους θανάτους από το συνηθισμένο τον Ιούλιο ύστερα από τον καύσωνα που έπληξε τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή του μετώπου των ακραίων καιρικών φαινομένων από τότε που το κύμα καύσωνα έπληξε τη νότια Ευρώπη τον περασμένο μήνα, με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες να οδηγούν σε αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και θανάτων.

Στα πιο πρόσφατα μηνιαία στοιχεία του, το ιταλικό υπουργείο Υγείας κατέγραψε τις συνέπειες των ακραίων θερμοκρασιών στο ποσοστό θνησιμότητας της χώρας τον Ιούλιο συγκριτικά με το μέσο ποσοστό την ίδια περίοδο από το 2015 έως το 2019. Ανέφερε ότι οι θερμοκρασίες ρεκόρ άνω των 40 βαθμών Κελσίου έχουν προκαλέσει περισσότερα θύματα από το αναμενόμενο σε άτομα ηλικίας 75 ετών και άνω. Το αυξημένο ποσοστό θνησιμότητας είναι ιδιαίτερα εμφανές στις νότιες πόλεις, όπως το Μπάρι, η Κατάνια και η Ρέτζιο Καλάμπρια.

Αντίθετα, το ποσοστό θνησιμότητας σε πόλεις στο βόρειο τμήμα της χώρας, που ήταν λιγότερο εκτεθειμένο στο κύμα καύσωνα, ήταν χαμηλότερο του αναμενόμενου, σημειώνοντας πτώση 14% σε σχέση με την παρελθούσα τάση.

