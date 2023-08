Κόσμος

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Τραγωδία από σύγκρουση σκάφους με πλοίο στο οποίο γινόταν γαμήλιο πάρτι. Πως η άτυχη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο μπροστά στην οικογένειά της, ενώ είχε πέσει στο νερό.

-

Η διευθύνουσα σύμβουλος του εκδοτικού οίκου που λάνσαρε τον Χάρι Πότερ στο Ηνωμένο Βασίλειο σκοτώθηκε στα ανοικτά της ακτής Αμάλφι της Ιταλίας, όταν το μηχανοκίνητο σκάφος στο οποίο επέβαινε με την οικογένειά της συγκρούστηκε με ένα ιστιοφόρο.

Η 45χρονη Adrienne Vaughan ήταν πρόεδρος της Bloomsbury US, όπως επιβεβαίωσε η εταιρεία στο CNN, και έκανε διακοπές στην Ιταλία με τον σύζυγο και τα δύο παιδιά της, οι οποίοι επέζησαν του δυστυχήματος.

Η εταιρεία ιστιοφόρων ανέφερε ότι στο 45 μέτρων σκάφος Tortuga, επέβαιναν 80 άτομα, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γερμανοί, όταν συνέβη η τραγωδία.

Οι ιταλικές Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τον κυβερνήτη του σκάφους στο οποίο επέβαινε η Vaughan και η οικογένειά της, αφού οι αρχικές τοξικολογικές εκθέσεις έδειξαν ότι είχε στον οργανισμό του αλκοόλ πάνω από το νόμιμο όριο. Ο καπετάνιος του Tortuga δεν βρέθηκε θετικός σε καμία ουσία και δεν τελεί υπό έρευνα, ανέφερε η εισαγγελία. Και τα δύο σκάφη προσέγγιζαν την περιοχή Fiordo di Furore της ακτής Αμάλφι, όταν συνέβη το ατύχημα.

Η Vaughan είχε πέσει στο νερό από την πρόσκρουση των δύο σκαφών και πέθανε αφού τραυματίστηκε από τις προπέλες του Tortuga, επιβεβαίωσε η εισαγγελία του Σαλέρνο.

Η Ακτοφυλακή του Αμάλφι έφτασε στο σημείο της τραγωδίας και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Μεταφέρθηκε στο λιμάνι του Αμάλφι και στη συνέχεια στα επείγοντα ωστόσο πέθανε πριν προλάβει να μεταφερθεί αεροπορικώς στο Σαλέρνο.

Συγκλονιστικό βίντεο που γυρίστηκε από έναν επιβαίνοντα στο ιστιοφόρο, όπου έκαναν γαμήλιο πάρτι, δείχνει τους καλεσμένους να χορεύουν όταν ξαφνικά η μουσική σταματάει και όλοι σπεύδουν να δουν τι συνέβη:,

Incidente sulla costa amalfitana in cui ha perso la vita una turista americana. Il motoscafo della turista si e scontrato con un veliero dove si stava festeggiando un matrimonio. #amalfi pic.twitter.com/dn6TfT3I9s — Colonnello Kurtz (@danilomik1) August 4, 2023

