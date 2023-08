Κοινωνία

Σταϊκούρας για διανομείς: Θέτουμε κανόνες που σώζουν ζωές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηροποίηση των προδιαγραφών για επιχείρηση, όχημα, μέτρα ασφαλείας, εργασία υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες.

-

«Θέτουμε κανόνες προστασίας που σώζουν ζωές των διανομέων delivery» τονίζει μεταξύ άλλων ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας με αφορμή την ΚΥΑ στην οποία περιγράφονται τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον κλάδο των delivery.

Ειδικότερα, σε δήλωση του, ο κ. Σταϊκούρας, αναφέρει: «Ύψιστη προτεραιότητα και καθήκον μας ως πολιτεία είναι να διασφαλίζουμε την υγεία και την ασφάλεια όλων των πολιτών. Οι σκληρά εργαζόμενοι διανομείς delivery αποκτούν πλέον ένα ισχυρό θεσμικό πλέγμα προστασίας. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που έπρεπε να αναλάβουμε, δεδομένων των δυσκολιών και των προκλήσεων ενός επαγγέλματος, στο οποίο απασχολούνται χιλιάδες συμπολίτες μας. Τα μέτρα που προβλέπονται με την εν λόγω ΚΥΑ σχετικά με τις συνθήκες ασφάλειας και υγείας, τις προδιαγραφές του δίκυκλου, τον εξοπλισμό μεταφοράς, τον προσαρτώμενο αποθηκευτικό χώρο, τον έλεγχο κατάστασης και λειτουργίας του, αλλά και για την ικανότητα οδήγησης και την οδηγική συμπεριφορά, σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση φυσικών, χημικών, βιολογικών και ψυχοκοινωνικών παραγόντων, αλλάζουν άρδην τα δεδομένα όσον αφορά τα επίπεδα της ασφάλειας των διανομέων. Θέτουμε κανόνες προστασίας, που σώζουν ζωές».

Από την πλευρά της η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου επισημαίνει: «Η οδική ασφάλεια αποτελεί δέσμευση ευθύνης προς όλους τους οδηγούς και κυρίως τους εργαζομένους. Με την ΚΥΑ για την ασφάλεια και την υγεία κατά τη μεταφορά και διανομή προϊόντων με δίκυκλα, προχωρούμε στην περαιτέρω ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην ασφάλεια των διανομέων».

Την ΚΥΑ υπέγραψαν η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Βασίλης Σπανάκης και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Οικονόμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Αττική Οδός: Οι κλειστές έξοδοι και οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Σπύρος Φωκάς: H νέα φωτογραφία από το νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του

Φωτιά στην Ρόδο: Η ζωγραφιά... δώρο ενός κοριτσιού στους Σλοβάκες πυροσβέστες (εικόνες)