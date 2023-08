Κόσμος

Πολωνία: Ενισχύει τις δυνάμεις της στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Αδιαπέραστα τα σύνορα της χώρας, τι δηλώνουν οι αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας

Η πολωνική συνοριοφυλακή ζήτησε από το υπουργείο Άμυνας να στείλει ακόμη 1.000 στρατιώτες στα σύνορα με τη Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εσωτερικών της Πολωνίας, καθώς αυξάνεται ο αριθμός των ατόμων που επιχειρούν να περάσουν παράνομα τα σύνορα.

Ο επικεφαλής της συνοριοφυλακής, Τόμας Πράγκα δήλωσε ότι φέτος 19.000 άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν παράνομα τα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας, από 16.000 πέρυσι.

«Ο στρατηγός (Πράγκα) ζήτησε να μετακινηθούν άλλοι 1.000 στρατιώτες στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας», δήλωσε ο υφυπουργός Εσωτερικών Μάτσεϊ Βοβσίκ.

Η Πολωνία έχει χτίσει ένα φράκτη στα σύνορα με τη Λευκορωσία, εξοπλισμένο με ηλεκτρονική προστασία.

Τις τελευταίες εβδομάδες, μαχητές της Wagner εθεάθησαν κοντά στα σύνορα.

Ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτκι έχει δηλώσει ότι η ρωσική παραστρατιωτική οργάνωση στοχεύει στην αποσταθεροποίηση της κατάστασης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.





