Wagner - Λουκασένκο: Οι Πολωνοί πρέπει να μου λένε και ευχαριστώ

O Λουκάσενκο χλεύασε σήμερα την Πολωνία, σε σχέση με την παρουσία των μισθοφόρων της ρωσικής οργάνωσης Wagner κοντά στα σύνορα της

Ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκάσενκο χλεύασε σήμερα την Πολωνία, που είναι χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, σε σχέση με την παρουσία των μισθοφόρων της ρωσικής οργάνωσης Wagner κοντά στα σύνορα της, λέγοντας ότι η Βαρσοβία πρέπει να τον ευγνωμονεί που τους έχει υπό τον έλεγχο της.

Ένας απροσδιόριστος αριθμός μαχητών της Wagner που οργάνωσαν μια σύντομη ανταρσία στη Ρωσία τον Ιούνιο έχει μετακινηθεί έκτοτε στη Λευκορωσία και έχει αρχίσει να εκπαιδεύει τον στρατό του Λουκασένκο, γεγονός που ώθησε την Πολωνία να αρχίσει να μετακινεί περισσότερους από 1.000 δικούς της στρατιώτες πιο κοντά στα σύνορα.

Ο Λουκασένκο, στενός σύμμαχος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, αστειεύτηκε κατά τη συνάντησή που είχε μαζί του τον περασμένο μήνα, λέγοντας ότι ορισμένοι από τους μαχητές της Wagner επιθυμούσαν να εισέλθουν στην Πολωνία και «να κάνουν ένα ταξίδι στη Βαρσοβία και το Ρζεσόφ».

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta μετέδωσε σήμερα δηλώσεις του Λουκασένκο ο οποίος είπε ότι οι Πολωνοί «θα πρέπει να προσεύχονται που κρατάμε (τους μαχητές της Wagner) και τους φροντίζουμε. Διαφορετικά, χωρίς εμάς, θα είχαν περάσει και θα είχαν διαλύσει το Ρζεσόβ και τη Βαρσοβία προκαλώντας μεγάλες ζημιές. Γι' αυτό δεν πρέπει να με κατηγορούν, πρέπει να μου λένε ευχαριστώ».

Το Ρζεσόφ είναι μια πόλη στη νοτιοανατολική Πολωνία κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Το Σάββατο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ματέους Μοραβιέτσκι δήλωσε ότι μια ομάδα 100 μαχητών της Wagner έφθασε στη λευκορωσική πόλη Γκρόντνο κοντά στα πολωνικά σύνορα, περιγράφοντας την κατάσταση ως «όλο και πιο επικίνδυνη». Ο Λουκασένκο, στις τελευταίες δηλώσεις του, φάνηκε αρχικά να το αρνείται αυτό, για να ανασκευάσει αμέσως μετά την άρνησή του.

«Αίφνης, άκουσα πρόσφατα, ότι η Πολωνία έγινε έξαλλη επειδή δήθεν κάποιο απόσπασμα μέχρι εκατό άτομα έρχεται εδώ» είπε.

«Κανένα απόσπασμα των 100 ατόμων της Wagner δεν μετακινήθηκε προς τα εδώ. Και αν το έκαναν, το έκαναν μόνο για να μεταφέρουν τη στρατιωτική τους εμπειρία στις (λευκορωσικές) ταξιαρχίες που είναι συγκεντρωμένες στο Μπρεστ και το Γκρόντνο». Ο Λουκασένκο βοήθησε τον Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντάς του να τον ξεκινήσει εν μέρει από το έδαφος της Λευκορωσίας και επιτρέποντας τη χρήση των βάσεων του για την εκπαίδευση των ρωσικών στρατευμάτων.

Δεν έχει δεσμεύσει τα δικά του στρατεύματα στον πόλεμο, αλλά έχει πει ότι θα επωφεληθούν από την εκπαίδευση της Wagner, η οποία συμμετείχε σε μερικές από τις πιο σκληρές μάχες του πολέμου στην Ουκρανία. «Πρέπει να διδάξω τον στρατό μου, γιατί ένας στρατός που δεν πολεμάει είναι μισός στρατός», είπε.

