Vogue: Η Ελλάδα κορυφαίος προορισμός του καλοκαιριού

"''Υμνοι" της γαλλικής Vogue στις ελληνικές παραλίες. Ποιες θεωρεί τις καλύτερες της Ελλάδας.

«Ο κορυφαίος προορισμός του καλοκαιριού, η Ελλάδα, συνεχίζει να προσελκύει ταξιδιώτες φέτος. Από τη Μύκονο μέχρι την Αθηναϊκή Ριβιέρα, εδώ είναι οι πιο όμορφες παραλίες για να βουτήξετε».

Με αυτό το εισαγωγικό σημείωμα η γαλλική Vogue αναφέρεται στις ελληνικές παραλίες που θεωρεί τις καλύτερες της Ελλάδας. Ανάμεσά τους, έχουν παρουσία και οι Κυκλάδες με ξεχωριστή θέση, κατά σειρά, το Σαρακίνικο της Μήλου «ένα τοπίο με εκπληκτικές καμπύλες, το οποίο συχνά συγκρίνεται με αυτές του φεγγαριού», η Κόκκινη παραλία της Σαντορίνης «αυτό το ονειρεμένο σημείο που συνδυάζει ηφαιστειακά πετρώματα στο χρώμα της φωτιάς και μια πεντακάθαρη θάλασσα» και το Αλικό Νάξου «μια από τις άγριες παραλίες του που σας επιτρέπουν να κάνετε ηλιοθεραπεία με ηρεμία».

Τίτλος του αφιερώματος «οι πιο όμορφες παραλίες της Ελλάδας που να κολυμπήσετε αυτό το καλοκαίρι» με την επισήμανση ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας με τους καλοκαιρινούς προορισμούς».

