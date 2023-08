Τεχνολογία - Επιστήμη

Copernicus: Ο Ιούλιος ο πιο θερμός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ

Ο Ιούλιος του 2023, είναι ο μήνας που έσπασε το "ρεκόρ" υψηλότερων θερμοκρασιών.

Ρεκόρ με «καταστροφικές συνέπειες» για τον κόσμο: ο Ιούλιος 2023 ήταν πράγματι ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γη, επιβεβαίωσε σήμερα η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus, απαριθμώντας τα δεδομένα που έχουν «τρελάνει» όλους τους μετρητές.

Ο περασμένος μήνας, ο οποίος σηματοδοτήθηκε από καύσωνες και πυρκαγιές σε όλο τον κόσμο, ήταν κατά 0,33 βαθμό Κελσίου πιο ζεστός από το μήνα που κατείχε μέχρι τώρα το ρεκόρ (Ιούλιος 2019, που είχε φθάσει τους 36,63 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο). Η θερμοκρασία της ατμόσφαιρας ήταν επίσης κατά 0,72 βαθμό Κελσίου πιο ζεστή από τη μέση (1991-2020) για τον Ιούλιο, ανέφερε στο ενημερωτικό δελτίο της η Copernicus.

Ήδη από τις 27 Ιουλίου, πριν καν τελειώσει ο μήνας, οι επιστήμονες είχαν θεωρήσει «εξαιρετικά πιθανό» να είναι ο Ιούλιος 2023 ο πιο ζεστός μήνας που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ήταν μια ζοφερή διαπίστωση που έκανε τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες να πει πως η ανθρωπότητα βγήκε από την εποχή της ανόδου της θερμοκρασίας του κλίματος για να μπει σε αυτή του «παγκόσμιου βρασμού».

Οι ωκεανοί είναι επίσης μάρτυρες αυτής της ανησυχητικής εξέλιξης, με ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνειά τους από τον Απρίλιο και πρωτοφανή επίπεδα τον Ιούλιο. Ένα απόλυτο ρεκόρ καταγράφηκε στις 30 Ιουλίου με 20,96 βαθμους Κελσίου και για το σύνολο του μήνα η θερμοκρασία της επιφάνειας ήταν κατά 0,51 βαθμό Κελσίου πάνω από τη μέση (1991-2020).

«Ακραία φαινόμενα»

«Παρατηρήσαμε τον Ιούλιο νέα ρεκόρ, τόσο για τις παγκόσμιες θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας όσο και για την επιφάνεια των ωκεανών. Αυτά τα ρεκόρ έχουν καταστροφικές συνέπειες για τους ανθρώπους και για τον πλανήτη, που είναι εκτεθειμένοι σε όλο και συχνότερα και εντονότερα ακραία φαινόμενα», υπογράμμισε η Σαμάνθα Μπέρτζες, υποδιευθύντρια της ευρωπαϊκής υπηρεσίας Copernicus για την κλιματική αλλαγή (C3S).

Ενδείξεις για την άνοδο της θερμοκρασίας που προκαλείται από τις ανθρώπινες δραστηριότητες -αρχίζοντας από τη χρήση ορυκτών καυσίμων (άνθρακας, πετρέλαιο, αέριο)-, καταγράφηκαν ταυτόχρονα σε όλο τον κόσμο.

Οι ενδείξεις αυτές είναι πανταχού παρούσες: η Ελλάδα επλήγη σοβαρά από τις πυρκαγιές, το ίδιο και ο Καναδάς, που επλήγη επίσης από τρομερές πλήμμύρες, μεγάλος καύσωνας στη νότια Ευρώπη, τη βόρεια Αφρική, το νότο των Ηνωμένων Πολιτειών και ένα μέρος της Κίνας, που υπέστη στη συνέχεια κατακλυσμιαίες βροχοπτώσεις...

Το επιστημονικό δίκτυο World Weather Attributiojn (WWA) κατέληξε ήδη στο συμπέρασμα πως οι πρόσφατοι καύσωνες στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν «σχεδόν αδύνατο να συμβούν» αν δεν υπήρχαν οι επιπτώσεις της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Η Copernicus αναφέρει επίσης πως οι πάγοι της Ανταρκτικής περιορίσθηκαν τον Ιούλιο περισσότερο παρά ποτέ από την έναρξη των δορυφορικών παρατηρήσεων, και μειώθηκαν κατά 15% κάτω από το μέσο όρο για το μήνα αυτό.

«Κατεπείγον»

«Το 2023 είναι προς το παρόν το τρίτο πιο ζεστό έτος με 0,43 βαθμό Κελσίου πάνω από τον πρόσφατο μέσο όρο» και «μέση παγκόσμια θερμοκρασία τον Ιούλιο 1,5 βαθμό Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα», υπογραμμίζει επίσης η Σαμάνθα Μπέρτζες.

Αυτός ο αριθμός του 1,5 βαθμού Κελσίου είναι πολύ συμβολικός, καθώς είναι το πιο φιλόδοξο όριο που έχει τεθεί από τη συμφωνία του Παρισιού, το 2015, για τον περιορισμό της ανόδου της θερμοκρασίας. Πάντως το όριο που αναφέρεται σ' αυτή τη διεθνή συμφωνία αφορά το μέσο όρο πολλών ετών και όχι μόνο ενός μήνα.

«Ακόμη κι αν όλο αυτό είναι προσωρινό, δείχνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των φιλόδοξων προσπαθειών που πρέπει να γίνουν για να μειωθούν οι παγκόσμιες εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και αποτελούν την κύρια αιτία αυτών των ρεκόρ», καταλήγει η Σαμάνθα Μπέρτζες.

Ίσως όμως το 2023 να μην σταματήσει να καταρρίπτει ρεκόρ. «Αναμένουμε ένα σχετικά ζεστό τέλος της χρονιάς για το 2023 λόγω της ανάπτυξης του φαινομένου Ελ Νίνιο», υπενθυμίζει η Copernicus.

Αυτό το κυκλικό κλιματικό φαινόμενο πάνω από τον Ειρηνικό είναι πράγματι συνώνυμο μιας επιπλέον ανόδου της θερμοκρασίας παγκοσμίως.

