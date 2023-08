Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Κολομβία νίκησε την Τζαμάικα και προκρίθηκε στους “8”

Η Κολομβία, για πρώτη φορά στην Ιστορία της, στα προημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών!

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Κολομβίας προκρίθηκε, για πρώτη φορά στην Ιστορία της, στα προημιτελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, καθώς επικράτησε της Τζαμάϊκας με 1-0, στο Μουντιάλ 2023 που φιλοξενείται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία και μεταδόθηκε ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+.

Οι Νοτιοαμερικανίδες, που συμμετέχουν στο τρίτο τους Μουντιάλ, θα αντιμετωπίσουν το ερχόμενο Σάββατο στο Μπρίσμπεϊν, την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Αγγλία, για μια θέση στον ημιτελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση και έδωσε το «εισιτήριο» στην Κολομβία, σημείωσε στο 51ο λεπτό η Καταλίνα Ούσμε, ενώ στην συνέχεια, η Τζαμάικα πίεσε για να ισοφαρίσει, αλλά η κεφαλιά της Τζόντι Μπράουν, έστειλε την μπάλα στο δοκάρι (53`).

Οι «Reggae Girlz» που έπαιξαν για πρώτη φορά σε νοκ άουτ φάση Μουντιάλ, αποχωρούν από την διοργάνωση με ψηλά το κεφάλι, καθώς απέκλεισαν στον όμιλο την Βραζιλία!





