Σέρρες: Βρέφος βρέθηκε νεκρό στο κρεβάτι του

Το βρέφος βρήκε στην κούνια του, χωρίς τις αισθήσεις του, η μητέρα του. Τι αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες για τον αιφνίδιο θάνατο του μωρού.

Ένα βρέφος μόλις 8 μηνών άφησε την τελευταία πνοή του στο σπίτι του στις Σέρρες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το βρέφος βρήκε νεκρό η μητέρα του μέσα στην κούνια του το πρωί της Τρίτης στο Χαρωπό.

Οι γονείς του μετέφεραν το παιδί στο Κέντρο Υγείας Σιδηροκάστρου, όπου οι γιατροί απλά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Η σορός του μωρού μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Σερρών, ενώ παραγγέλθηκε νεκροψία νεκροτομή.

