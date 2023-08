Κοινωνία

Παραιτήθηκε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος

Την παραίτησή του υπέβαλλε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Άνθιμος. Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης.

Την παραίτησή του υπέβαλε χθες ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος, με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης να επιβεβαιώνει με ανακοίνωσή της την είδηση αυτή.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Μητροπολίτης Άνθιμος υπέβαλε χθες την παραίτησή του.

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολής αναφέρει:

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ανακοινούται ότι, χθες, ημέρα Δευτέρα, 7η του μηνός Αυγούστου έτους 2023, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, υπέβαλε αρμοδίως την παραίτησή του και έθεσε εαυτόν στη διάθεση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερωνύμου και της περί Αυτόν Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος .

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η απομάκρυνση του Μητροπολίτη έγινε για λόγους υγείας. κάτι που φαίνεται να επιθυμούσε και ο ίδιος, καθώς λόγω και της προχωρημένης ηλικίας του δεν μπορούσε να ασκεί τα καθήκοντά του όπως θα ήθελε.

