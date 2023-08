Υγεία - Περιβάλλον

Ιός Δυτικού Νείλου: Τρεις νέοι θάνατοι σε μία εβδομάδα

Μεγαλώνει ο κατάλογος με τα περιστατικά λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας.

Τρεις θάνατοι ασθενών με λοίμωξη από ιό του Δυτικού Νείλου και 21 συνολικά κρούσματα, έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα από την αρχή της περιόδου 2023 μέχρι σήμερα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας, διαγνώσθηκαν/δηλώθηκαν 10 νέα κρούσματα, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Συνολικά έχουν διαγνωστεί 21 εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, εκ των οποίων τα 20 κρούσματα παρουσίασαν εκδηλώσεις από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα (ΚΝΣ, εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα ή/και οξεία χαλαρή παράλυση) και ένα κρούσμα είχε ήπιες εκδηλώσεις/δεν είχε εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Νοσηλεύονται 6 ασθενείς, εκ των οποίων 2 σε ΜΕΘ. Έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι σε ασθενείς με λοίμωξη από τον ιό και με εκδηλώσεις από το ΚΝΣ, ηλικίας άνω των 78 ετών.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, έχουν καταγραφεί κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου σε οικισμούς στις Περιφερειακές Ενότητες Λάρισας, Ημαθίας, Θεσσαλονίκης, Πέλλας, Σερρών, Καρδίτσας και Καβάλας. Θεωρείται πιθανή και αναμενόμενη η διάγνωση περαιτέρω κρουσμάτων το ερχόμενο διάστημα (και ενόψει της ευαισθητοποίησης των επαγγελματιών υγείας).

Κρούσματα λοίμωξης από ιό του Δυτικού Νείλου εμφανίζονται σε πολλές χώρες παγκοσμίως, όπως και σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, σε ετήσια βάση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε χώρες γειτονικές αυτής, κατά την περίοδο 2023, έως τις 02/08/2023, έχουν καταγραφεί -εκτός από τη χώρα μας- κρούσματα λοίμωξης από τον ιό ΔΝ σε: Ιταλία, Γαλλία και Ουγγαρία. Η επιδημιολογική επιτήρηση της νόσου, η έγκαιρη εφαρμογή κατάλληλων ολοκληρωμένων προγραμμάτων καταπολέμησης κουνουπιών και η λήψη μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια αποτελούν τα πλέον ενδεδειγμένα μέτρα για τον έλεγχο της νόσου, καταλήγει ο ΕΟΔΥ.

