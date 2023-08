Οικονομία

ΟΣΕ: Παραδόθηκε το σύστημα τηλεδιοίκησης

Παράλληλα η ΕΡΓΟΣΕ παρέδωσε στον ΟΣΕ και τη σηματοδότηση στο τμήμα Λάρισα – Πλατύ.

Παραδόθηκαν σήμερα από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ κρίσιμα έργα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών του σιδηροδρόμου, η σηματοδότηση στο τμήμα Λάρισα – Πλατύ και η τηλεδιοίκηση στο Δομοκός – Λάρισα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΣΕ πραγματοποιήθηκε σήμερα η διοικητική παραλαβή προς χρήση από την ΕΡΓΟΣΕ στον ΟΣΕ της σηματοδότησης του τμήματος της διπλής γραμμής από Λάρισα μέχρι το Πλατύ, μήκους 130 χλμ. Με την ολοκλήρωση και του μέρους αυτού, λειτουργεί πλέον πλήρης σηματοδότηση στα τμήματα Αγ. Ανάργυροι – Οινόη, και η Τηλεδιοίκηση από την Τιθορέα έως την Θεσσαλονίκη, καθώς και από Θεσσαλονίκη μέχρι και τον Προμαχώνα.

Παράλληλα, παραδόθηκε το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας (ΚΕΚ) της Λάρισας, το οποίο ελέγχει την κυκλοφορία των συρμών σε μήκος 200 χιλιόμετρων διπλής σιδηροδρομικής γραμμής, στο τμήμα από τον Δομοκό έως το Πλατύ. Το ΚΕΚ Λάρισας είναι ένα υπερσύγχρονο κέντρο τηλεδιοίκησης το οποίο διαθέτει όλα τα απαραίτητα μέσα για τον έλεγχο και τη λειτουργία διαχείρισης της κυκλοφορίας.

Τέλος, μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου θα αποδοθεί στην κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα σηματοδότησης, από Οινόη μέχρι Τιθορέα, το οποίο θα ελέγχεται από το Κέντρο Ελέγχου Κυκλοφορίας του τμήματος ΣΚΑ – Τιθορέα.

Με την παράδοση και του ανωτέρου τμήματος σηματοδότησης και την ένταξή του στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης του ΣΚΑ ο άξονας από την έξοδο της Αθήνας μέχρι και την Θεσσαλονίκη θα τηλεδιοικείται πλήρως, ενώ θα λειτουργεί και το σύστημα επιτήρησης και ελέγχου συρμών ETCS επί γραμμής (επιτρόχιο), μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου.

«Ο σιδηρόδρομος εξελίσσεται με γνώμονα την ασφάλεια τον σεβασμό και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού» σημειώνεται στην ανακοίνωση του ΟΣΕ.

