Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πανικός τα ξημερώματα σε γειτονιά του Ασπρόπυργο από ισχυρή έκρηξη βόμβας.

Ισχυρή έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σημειώθηκε λόγο μετά τις 03.30 τα ξημερώματα στην Γκοριτσά Ασπροπύργου..

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί έξω από οικία και από την ισχυρή έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές, συνολικά σε 5 οικίες και 11 αυτοκίνητα.

Από τους πυροτεχνουργούς του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών που έκανα αυτοψία στον τόπο της έκρηξης εκτιμάται ότι επρόκειτο πιθανότατα για μεγάλη ποσότητα δυναμίτη, με βραδύκαυστο φυτίλι και κοινό πυροκροτητή.

Τα κίνητρα της επίθεσης ερευνώνται από την Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, ενώ οι δράστες αναζητούνται.

