Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)

Φονική ρωσική επίθεση στην Πόκροβσκ. Οι Ρώσοι κατέρριψαν drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα

Τουλάχιστον εννιά άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν την πόλη Πόκροβσκ δυο φορές το βράδυ προχθές Δευτέρα, ενώ δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν και καταστράφηκαν διαμερίσματα και δημοφιλές ξενοδοχείο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των ουκρανικών αρχών.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε χθες Τρίτη ότι τραυματίστηκαν 82 άνθρωποι και πρόσθεσε πως οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στην Πόκροβσκ, περίπου 75 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την Μπαχμούτ, ολοκληρώθηκαν.

«Προσφέρθηκε η απαραίτητη φροντίδα σε όλους. Υπάρχουν δυο παιδιά ανάμεσα στους τραυματίες», δήλωσε ο κ. Ζελένσκι στο νυχτερινό διάγγελμά του.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν από τοπικούς αξιωματούχους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν το ξενοδοχείο Ντρούζμπα («Φιλία») να έχει υποστεί απευθείας πυραυλικό πλήγμα και ορόφους να έχουν κονιορτοποιηθεί.

Στο ξενοδοχείο διέμεναν συχνά δημοσιογράφοι, εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής και στρατιωτικοί.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν σε εικονολήπτη του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς, δυο εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών σκοτώθηκαν στο πρώτο πλήγμα. Κατά το ουκρανικό υπουργείο Εσωτερικών, 29 αστυνομικοί και 7 εργαζόμενοι στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών τραυματίστηκαν στο δεύτερο.

Δυο UAVs κατευθυνόμενα στην πρωτεύουσα της Ρωσίας καταρρίπτονται

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε δυο τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη-καμικάζι καθώς πέταγαν προς την κατεύθυνση της Μόσχας, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ο δήμαρχος της πρωτεύουσας, καθώς έχουν πολλαπλασιαστεί οι επιθέσεις του είδους, την ευθύνη για τις οποίες η ρωσική κυβέρνηση προσάπτει στην Ουκρανία.

«Διαπιστώθηκε απόπειρα δυο drones να παρεισφρήσουν στην πόλη. Και τα δύο καταρρίφθηκαν. Το ένα στην περιοχή Νταμαντιένταβα [σ.σ. νότια της Μόσχας], το δεύτερο στην περιοχή του αυτοκινητοδρόμου του Μινσκ [δυτικά της Μόσχας]», ανέφερε ο δήμαρχος, ο Σεργκέι Σαμπιάνιν, μέσω της πλατφόρμας Telegram, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα» εξαιτίας της πτώσης των συντριμμιών, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έχουν σπεύσει επιτόπου.

Οι ουκρανικές επιθέσεις με UAVs και USVs στη ρωσική επικράτεια έχουν πολλαπλασιαστεί τις τελευταίες εβδομάδες. Έχουν πολύ συχνά στο στόχαστρο τη Μόσχα και τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία προσάρτησε η Ρωσία το 2014.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν προχθές Δευτέρα πως κατέρριψαν ουκρανικό drone στην περιφέρεια Καλούγκα, που απέχει λιγότερα από 200 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας, ενώ είχαν ανακοινώσει πως κατέρριψαν άλλα επτά στην ίδια περιοχή την περασμένη Πέμπτη. Την Κυριακή, ο κ. Σαμπιάνιν έκανε λόγο για κατάρριψη ακόμη ενός καθώς κατευθυνόταν στην πρωτεύουσα.

Η Μόσχα υπέστη την περασμένη εβδομάδα επανειλημμένες επιθέσεις με UAVs, ένα από τα οποία προκάλεσε ζημιές σε ουρανοξύστη σε τομέα όπου έχουν την έδρα τους ιδιωτικές και κρατικές εταιρείες. Το συγκεκριμένο κτίριο έγινε στόχος δυο επιθέσεων μέσα σε μερικές ημέρες.

