Θεσσαλονίκη: Οπαδικό επεισόδιο απετράπη στο παρά πέντε (εικόνες)

Χούλιγκαν βγήκαν "παγανιά" στην Θεσσαλονίκη. Ρωτούσαν παρέες "τι ομάδα είσαι".

Αποφασισμένη να προκαλέσει επεισόδια με οπαδικό… χρώμα φαίνεται πως ήταν ομάδα νεαρών που κινούνταν σε περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης, μόλις 24 ώρες μετά τη δολοφονική επίθεση που συγκλόνισε τη χώρα και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GRTimes, 16 οπαδοί ομάδας της πόλης εντοπίστηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή της Ν. Κρήνης φορώντας μάσκες μιας χρήσης, ενώ μέσα σε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, πυρσοί και μαύρα μπλουζάκια σε… συσκευασίες.

Οι 16 οπαδοί επέβαιναν σε τρία αυτοκίνητα και σε δύο μοτοσικλέτες και φέρεται να είχαν… άγριες διαθέσεις.

Όμως, έγκαιρα έγιναν αντιληπτοί από ομάδα της ΟΠΚΕ της οποίας η επέμβαση ήταν καταλυτική για την αποτροπή ακόμη ενός οπαδικού επεισοδίου, ενώ στο σημείο προσέτρεξαν για συνδρομή αστυνομικοί των ομάδων ΔΙΑΣ και Ζ.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι 16 οπαδοί έχουν προσαχθεί στο Αστυνομικό Μέγαρο.

Πηγή: grtimes.gr

