Τοπικά Νέα

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Στρατιωτικό τζιπ έπεσε σε δέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το στρατιωτικό όχημα έφυγε από τον δρόμο και "καρφώθηκε" σε δέντρο. Στο νοσοκομείο ο οδηγός.

-

(εικόνα αρχείου)

Σε δέντρο προσέκρουσε στρατιωτικό τζιπ, όταν για άγνωστους -μέχρι στιγμής- λόγους εξετράπη της πορείας του.

Το γεγονός συνέβη λίγο πριν τις 7 το πρωί, στο Ασβεστοχώρι. Από την πρόσκρουση του οχήματος τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός που διακομίστηκε στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Τα αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

Ειδήσεις σήμερα

Rapid test δωρεάν την Τετάρτη σε 174 σημεία

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)