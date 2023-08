Life

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Η Ντέμι Μουρ "ψηφίζει" Ελλάδα για άλλο ένα καλοκαίρι. Πού πήγε, τι έκανε, πώς απολαμβάνει τον ελληνκό ήλιο και η συνεχής διαφήμιση που κάνει για τη χώρα μας

Την Ελλάδα επέλεξε για τις φετινές καλοκαιρινές διακοπές της η διάσημη αμερικανίδα ηθοποιός Ντέμι Μουρ, η οποία μάλιστα μέσα από τους λογαριασμούς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εκφράζει το θαυμασμό της για τη χώρα μας και γίνεται η καλύτερη διαφημίστρια του τουριστικού της προϊόντος.

Η αρχή έγινε πριν λίγε μέρες όταν η Μουρ παρέστη στο πάρτι γενεθλίων της Βερόνικα Πάστρα για τα γενέθλια της.

Σε μερικές φωτογραφίες η κορυφαία σταρ φαίνεται να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θέα στη θάλασσα σε κάποια παραλία ενώ σε άλλες φωτογραφίζει… φρεσκομαζεμένη ρίγανη και ντομάτες ως επάξιους εκπροσώπους των χαρακτηριστικών γεύσεων της ελληνικής γαστρονομίας.

Αλλού αγκαλιάζει το σκύλο της φορώντας ένα ζευγάρι εντυπωσιακά γυαλιά ηλίου και αλλού πάλι, απλά.. χοροπηδάει πάνω σε έναν καναπέ στο ελληνικό σπίτι όπου διαμένει για τις διακοπές της, και “ξαναγίνεται παιδί”.

