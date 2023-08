Τοπικά Νέα

Ζάκυνθος: Συλλήψεις για οπλοκατοχή και βία κατά υπαλλήλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

-

Δύο άτομα συνελήφθησαν στον Λαγανά Ζακύνθου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, για τα κατά περίπτωση αδικήματα της παράνομης οπλοκατοχής και της βίας κατά υπαλλήλων.

Αναλυτικότερα, οι αστυνομικοί εντόπισαν εντός καταστήματος, έναν ημεδαπό και έναν αλλοδαπό, οι οποίοι -αρχικά- κατά τη διάρκεια του ελέγχου αντιστάθηκαν, ενώ, επιπλέον, ο ημεδαπός απέρριψε 1 πιστόλι με γεμιστήρα και 9 φυσίγγια διαμετρήματος 7,62 mm, το οποίο κατασχέθηκε.

Η προανάκριση διενεργήθηκε από το Τμήμα Ασφαλείας Ζακύνθου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου.

Ειδήσεις σήμερα

Έκρηξη στον Ασπρόπυργο: Γκρεμίστηκαν σπίτια και κάηκαν σπίτια (εικόνες)

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)