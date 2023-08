Κόσμος

Μόσχα: Δεκάδες τραυματίες από έκρηξη σε εργοστάσιο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε αποθήκη που είχε μέσα πυροτεχνικό εξοπλισμό.

-

Τουλάχιστον 45 άνθρωποι τραυματίστηκαν από μια έκρηξη που σημειώθηκε σήμερα σε εργοστάσιο παραγωγής οπτικοηλεκτρονικών ειδών στην πόλη Σεργκίεφ Ποσάντ, 50 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μόσχας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε σε αποθήκη που είχε μέσα πυροτεχνικό εξοπλισμό, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Είκοσι τρεις από τους τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο, εκ των οποίων έξι σε μονάδες εντατικής θεραπείας, τόνισε το γραφείο του δημάρχου της πόλης.

Βίντεο και εικόνες σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν μια τεράστια στήλη καπνού να υψώνεται στον ουρανό πάνω από το σημείο του δυστυχήματος και σπασμένα παράθυρα σε πολυώροφα κτίρια.

Το εργοστάσιο Ζαγκόρσκ παράγει οπτικό εξοπλισμό για βιομηχανικές χρήσεις, μεταξύ των οποίων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης καθώς και για τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας.

Το TASS ανέφερε ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δεν πιστεύουν πως η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικού drone, καθώς πολλές τέτοιες επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί στη Μόσχα και τη γύρω περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

Moscow region... BAVOVNA ?????? pic.twitter.com/oNJ1NjuRtp

— MAKS 23 ?????? (@Maks_NAFO_FELLA) August 9, 2023

Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Νέα Φιλαδέλφεια: Ποινική δίωξη για κακουργήματα και πλημμελήματα στους συλληφθέντες