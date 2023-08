Κόσμος

Βρετανία: 8ήμερη απεργία στο Αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε κόλαση καθυστερήσεων θα μετατραπεί το δημοφιλές αεροδρόμιο επί 4 μέρες. Ποια τα αιτήματα των απεργών.

-

Περίπου 230 εργαζόμενοι στο Γκάτγουικ του Λονδίνου, το αεροδρόμιο με τη δεύτερη υψηλότερη επιβατική κίνηση στη Βρετανία, θα πραγματοποιήσουν οκτώ ημέρες απεργιακών κινητοποιήσεων αυτόν τον μήνα με μισθολογικά αιτήματα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο Unite, προειδοποιώντας για προβλήματα στις πτήσεις κατά τη διάρκεια της υψηλής θερινής ταξιδιωτικής περιόδου.

Προσωπικό εδάφους, υπάλληλοι εξυπηρέτησης επιβατών και άλλοι εργαζόμενοι στο Γκάτγουικ βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με διάφορους εργοδότες, όπως η Red Handling, η Wilson James, η Menzies και η ASC, σε ξεχωριστές μισθολογικές διαμάχες.

Τον περασμένο μήνα κάποιες προγραμματισμένες απεργίες αναστάλθηκαν όταν οι εργαζόμενοι έλαβαν βελτιωμένες μισθολογικές προτάσεις. Ωστόσο σήμερα το συνδικάτο Unite ανακοίνωσε ότι οι εργαζόμενοι στις εταιρίες Red Handling και Wilson James θα προχωρήσουν σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Οι νεότερες αυτές απεργίες, που θα πραγματοποιηθούν σε διάφορες φάσεις ξεκινώντας από τις 18 και φθάνοντας έως τις 28 Αυγούστου, θα προκαλέσουν προβλήματα και καθυστερήσεις σε πάνω από 200 πτήσεις που έχουν προγραμματιστεί κατά τις πρώτες τέσσερις ημέρες της περιόδου αυτής, ανέφερε το Unite.

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στη Βρετανία πραγματοποιούν απεργιακές κινητοποιήσεις από πέρυσι καθώς οι αυξήσεις μισθών δεν καταφέρνουν να συμβαδίσουν με τον υψηλό πληθωρισμό.

Ειδήσεις σήμερα

Ντέμι Μουρ: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τις διακοπές της στην Ελλάδα

Έκρηξη βόμβας στον Ασπρόπυργο - Ζημιές σε σπίτια και αυτοκίνητα

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στην Πόκροβσκ (εικόνες)