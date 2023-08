Life

Έλβις Πρίσλεϊ: Γούνινο παλτό του δημοπρατήθηκε σε αστρονομική τιμή

Ο πλειοδότης κατέβαλλε υπερδεκαπλάσια χρήματα από τη μέγιστη εκτιμώμενη τιμή του οίκου δημοπρασιών.

Γούνινο παλτό του Έλβις Πρίσλεϊ πουλήθηκε από τον οίκο δημοπρασιών Henry Aldridge & Son, στο Ντιβάιζις, στο Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 163.000 δολαρίων σε Αμερικανό συλλέκτη.

Η εκτιμώμενη τιμή του οίκου δημοπρασιών για το παλτό από μινκ γούνα και δέρμα ήταν 10.000 έως 15.000 δολάρια.

Το είδωλο της ροκ εντ ρολ φορούσε το κατά παραγγελία παλτό τη χρονιά του θανάτου του το 1977. Το ένδυμα δόθηκε στον Μάικ Άλντεν, αδερφό της Τζίντζερ Άλντεν, αρραβωνιαστικιάς του Έλβις και στη συνέχεια χαρίστηκε σε διοργανωτές κλήρωσης και το κέρδισε μία χήρα, μητέρα τεσσάρων παιδιών το 2006.

