Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup

Η Μπενφίκα του Οδυσσέα Βλαχοδήμου νίκησε την Πόρτο στο Αβέιρο και σήκωσε το Super Cup Πορτογαλίας.

Έχοντας πολύ πιο αποτελεσματική και «κυνική» εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, η Μπενφίκα νίκησε με 2-0 την Πόρτο στον τελικό του πορτογαλικού Super Cup που διεξήχθη στο "Estadio Municipal de Aveiro" και κατέκτησε το τρόπαιο για 9η φορά στην Ιστορία της και πρώτη μετά το 2019.

Με τον Οδυσσέα Βλαχοδήμο για άλλη μία φορά βασικό κάτω από τα δοκάρια τους, οι «αετοί» της Λισσαβόνας άνοιξαν το σκορ με τον Άνχελ Ντι Μαρία στο 61ο λεπτό και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 68' με τον Μούσα (έπειτα από ασίστ του Ράφα Σίλβα), φτάνοντας στον πρώτο τίτλο της σεζόν.

Το φινάλε του τελικού ήτα αρκετά επεισοδιακό, διότι αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη στο 90'+1' ο Πέπε και στο αμέσως επόμενο λεπτό, όταν το VAR ακύρωσε γκολ του Γκαλένο, υπογραμμίζοντας πως ο σκόρερ χρησιμοποίησε το χέρι του, αποβλήθηκε για διαμαρτυρία κι ο προπονητής της Πόρτο, Σέρτζιο Κονσεϊσάιο.

