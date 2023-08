Κόσμος

ΗΠΑ: Πράκτορες του FBI σκότωσαν άντρα που απειλούσε τον Μπάιντεν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας έπεσε νεκρός στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών, στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη, σύμφωνα με τις αρχές.

-

Αιματηρή κατάληξη είχε έφοδος του FBI σε σπίτι της πόλης Πρόβο στη Γιούτα των ΗΠΑ για τη σύλληψη υπόπτου που είχε διατυπώσει απειλές κατά του προέδρου Μπάιντεν, της αντιπροέδρου Χάρις και υψηλόβαθμων αξιωματούχων. Ο άνδρας έπεσε νεκρός στη διάρκεια ανταλλαγής πυρών, στην προσπάθειά του να διαφύγει τη σύλληψη, σύμφωνα με τις αρχές.

Το γραφείο του FBI στο Σολτ Λέικ Σίτι ανακοίνωσε πως το επεισόδιο σημειώθηκε όταν πράκτορες, με ένταλμα σύλληψης του υπόπτου, έκαναν έφοδο στο σπίτι.

Σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, ο Κρεγκ Ρόμπερτσον είχε διατυπώσει απειλές κατά της ζωής του προέδρου Τζο Μπάιντεν, της αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις, του υπουργού Δικαιοσύνης Μέρικ Γκάρλαντ και του εισαγγελέα του Μανχάταν Άλβιν Μπραγκ – ο οποίος ηγήθηκε δικαστικής έρευνας σε βάρος του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CBS μετέδωσε πως σε ανάρτηση που έκανε στις 6 Αυγούστου ο Ρόμπερτσον έγραφε: «Μαθαίνω πως ο Μπάιντεν έρχεται στη Γιούτα», συμπληρώνοντας πως «καθάριζε» το M24 (σ.σ. τουφέκι ελεύθερου σκοπευτή της Ρέμιγκτον), συνοδεύοντας το μήνυμα με φωτογραφία στην οποία πόζαρε με στρατιωτική παραλλαγή.

Σε παλαιότερη ανάρτησή του, ο Ρόμπερτσον έγραφε ότι θα πήγαινε στη Νέα Υόρκη «για να κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου, να εξολοθρεύσω τον Μπραγκ».

Η πολιτικά υποκινούμενη βία παρουσιάζει έξαρση τα τελευταία χρόνια στις ΗΠΑ, με το Reuters να υπογραμμίζει σε ρεπορτάζ που δημοσίευσε χθες πως η κατάσταση βρίσκεται στο χειρότερο επίπεδο από τη δεκαετία του 1970.

Με πληροφορίες από CBS και ΑΠΕ

Ειδήσεις σήμερα

Μεσολόγγι - “Καλοκαίρι Μαζί”: Συγκλονίζουν οι αστυνομικοί που έσωσαν το παιδί από το αυτοκίνητο

Παξοί: Πυροβολισμοί με έναν τραυματία στο λιμάνι

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup