“Ζήσε αλλιώς”: Στοματική αναπνοή, lifting, κιρσοκήλη και διαιτολόγιο

Δείτε αναλυτικά τα θέματα της εκπομπής “Ζήσε αλλιώς” με την Σοφία Αλιμπέρτη στον ΑΝΤ1.

«ΖΗΣΕ ΑΛΛΙΩΣ» λέει η Σοφία Αλιμπέρτη και μαζί με τον Κωνσταντίνο Δέδε και τον Κωνσταντίνο Ξένο μάς προσκαλούν να μάθουμε να ζούμε καλύτερα μέσα από χρήσιμες συμβουλές υγείας και ευεξίας που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή μας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΣΤΙΣ 10:00

Η χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος Ειρήνη Μάντζαρη μάς εξηγεί γιατί δεν πρέπει να αναπνέουμε από το στόμα και ειδικά τα παιδιά.

Η δερματολόγος - αφροδισιολόγος Άσπα Ζαχαρή παρουσιάζει το lifting με νήματα ανάρτησης και υαλουρονικό οξύ.

Ο ουρολόγος ανδρολόγος Γιώργος Κουσουρνάς μάς μιλάει για την κιρσοκήλη, που αποτελεί την πιο συχνή αιτία υπογονιμότητας.

Ο Γιάννης Χρύσου, κλινικός διατροφολόγος – διαιτολόγος, εξηγεί τα χαρακτηριστικά ενός σωστού διαιτολογίου 1500 θερμίδων για την αποφυγή της πείνας.

Γνωρίζουμε την Ιππόλυση, ένα κέντρο το οποίο σώζει άλογα, τούς προσφέρει αγάπη και καλή ποιότητα ζωής και στη συνέχεια εκείνα με τη σειρά τους βοηθούν τους ανθρώπους μέσα από συνεδρίες μάθησης, θεραπείας και αυτογνωσίας. Ο Ιωσήφ Μαρινάκης, ένας ηθοποιός με ιδιαίτερη σχέση με τα άλογα, έρχεται μαζί μας στην Ιππόλυση, προκειμένου να βιώσει αυτή την ξεχωριστή εμπειρία.

Δείτε το trailer:

