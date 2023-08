Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Τα προημιτελικά αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+

Ποια τα φαβορί και ποιες οι εκπλήξεις στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το οποίο φέτος περισσότερο από ποτέ συγκεντρώνει το ενδιαφέρον τηλεθεατών. Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των προημιτελικών αγώνων.

Η συναρπαστική δράση του FIFA Women's World Cup 2023, της μεγαλύτερης διοργάνωσης ποδοσφαίρου γυναικών, συνεχίζεται αποκλειστικά σε ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+. Την Παρασκευή 11 Αυγούστου και το Σάββατο 12 Αυγούστου θα αγωνιστούν οι εθνικές ομάδες της Ισπανίας, Ολλανδίας, Ιαπωνίας, Σουηδίας, Αυστραλίας, Γαλλίας, Αγγλίας και Κολομβίας. Στους νοκ άουτ αγώνες της προημιτελικής φάσης τα λάθη απαγορεύονται και οι ομάδες έχουν μόνο μια ευκαιρία να προκριθούν στους ημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου Γυναικών 2023.

Ποια θα πάρει το αεροπλάνο της επιστροφής και ποια το εισιτήριο για την επόμενη φάση;

Μέχρι στιγμής τα περισσότερα φαβορί δεν έχουν επιβεβαιώσει τον τίτλο τους, με αποτέλεσμα αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο να μοιάζει με ανοιχτή υπόθεση και για τις οκτώ ομάδες που έχουν φτάσει ως τη φάση των προημιτελικών.

Στη «Φάση των 16» άλλο ένα μεγάλο φαβορί υπέστη αποκλεισμό-σοκ από το Μουντιάλ των εκπλήξεων, και αυτή τη φορά ήταν η κάτοχος του τροπαίου, η ομάδα των ΗΠΑ, η οποία έχει κατακτήσει συνολικά τα 4 από τα 8 Μουντιάλ γυναικών που έχουν διεξαχθεί από το 1991 μέχρι σήμερα.

Θύτης αυτής της σούπερ έκπληξης ήταν η ομάδα της Σουηδίας, που πήρε την πρόκριση στα πέναλτι και τώρα, την Παρασκευή 11 Αυγούστου στις 10:30 θα αντιμετωπίσει την εντυπωσιακή Ιαπωνία, η οποία μέχρι στιγμής έχει πολύ εντυπωσιακή πορεία και δείχνει ικανή να φτάσει μέχρι το τέλος.

Την ίδια μέρα, λίγο νωρίτερα, στις 04:00, θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα παραδοσιακό ευρωπαϊκό ντέρμπι, με την πολύ δυνατή Ισπανία να αντιμετωπίζει τη φιναλίστ του 2019, Ολλανδία.

Το Σάββατο 12 Αυγούστου στις 10:00, η ομάδα της Αυστραλίας, με όπλα της τον ενθουσιασμό και τη δύναμη της έδρας, θα επιχειρήσει να αφήσει εκτός άλλο ένα φαβορί, την έμπειρη Εθνική Γαλλίας. Την ίδια ημέρα στις 13:30, η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Εθνική Αγγλίας, θέλει να συνεχίσει να κάνει τις Βρετανίδες να τραγουδούν «It's Coming Home» και να μην πέσει θύμα έκπληξης από την Κολομβία, που είναι η πιο απρόσμενη συμμετοχή στην τελική οκτάδα αυτού του Μουντιάλ.

Πίσω από τα μικρόφωνα των περιγραφών και του σχολιασμού των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης θα βρίσκονται ο Δημοσθένης Γεωργακόπουλος και ο Νίκος Παπαδογιάννης. Ακόμα, στον σχολιασμό των αγώνων, που μεταδίδονται από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+, συμμετέχουν παίκτριες και προπονήτριες ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά οι ώρες και οι περιγραφές των αγώνων της Προημιτελικής Φάσης του FIFA Women’s World Cup 2023™ όπως θα προβληθούν από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΙΣΠΑΝΙΑ - ΟΛΛΑΝΔΙΑ (04:00) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΙΑΠΩΝΙΑ–ΣΟΥΗΔΙΑ (10:30) ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΓΑΛΛΙΑ (10:00) ANT 1/ ANT 1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΦΑΝΗ ΔΟΪΡΑΝΛΗ

ΑΓΓΛΙΑ–ΚΟΛΟΜΒΙΑ (13:30) ANT1/ ANT1+

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ: ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ: ΤΑΤΙΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Το FIFA Women’s World Cup 2023™ είναι το πρώτο Μουντιάλ γυναικών με συμμετοχή 32 ομάδων και το πρώτο που συνδιοργανώνεται από δύο χώρες, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και προβάλλεται σε περισσότερες από 200 περιοχές παγκοσμίως. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα παγκοσμίως, καθώς το ενδιαφέρον του κοινού για το γυναικείο ποδόσφαιρο αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. Στην ελληνική τηλεόραση είναι το πρώτο Μουντιάλ Γυναικών που μεταδίδεται ολόκληρο, με τον ΑΝΤ1 να μεταδίδει ζωντανά 17 από τους 64 αγώνες και το ΑΝΤ1+ και τους 64 αγώνες της διοργάνωσης, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι και on demand σε όλες τις συσκευές.

Έως την Κυριακή 20 Αυγούστου, ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι με το FIFA Women’s World Cup 2023™. Όλες οι μεγάλες συγκινήσεις, αλλά και οι μαγικές στιγμές που θα μας χαρίσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός, έρχονται ζωντανά και αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

