Κοινωνία

Αμπελόκηποι: Επίθεση σε καφέ κοντά στο γήπεδο του Παναθηναϊκού (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους του κέντρου. Η ΕΛΑΣ προχώρησε σε προσαγωγές

-

Καταδρομική επίθεση σε καφετέρια πίσω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού στη συμβολή των οδών Αν. Τσόχα και Παν. Κυριακού στους Αμπελόκηπους, σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι από ομάδα αγνώστων που επέβαιναν σε δίκυκλα.

Οι δράστες πέρασαν μπροστά από το κατάστημα και έσπασαν τη τζαμαρία και προκάλεσαν φθορές στο εσωτερικό του.

Αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 προσαγωγές.

Ο ιδιοκτήτης φέρεται να είναι οργανωμένος οπαδός του Παναθηναϊκού. Είχε συλληφθεί μετά την επίθεση χούλιγκαν της Ντινάμο Ζάγκρεμπ, αλλά και Ελλήνων στο γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου δολοφονήθηκε ο 29χρονος φίλαθλος της Ένωσης, Μιχάλης Κατσουρής.

Ειδήσεις σήμερα

Στο “καλάθι του νοικοκυριού” και τα σχολικά είδη

Μεσολόγγι - “Καλοκαίρι Μαζί”: Συγκλονίζουν οι αστυνομικοί που έσωσαν το παιδί από το αυτοκίνητο

Μπενφίκα – Πόρτο: Οι “αετοί” σήκωσαν στο Super Cup