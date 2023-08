Πολιτισμός

Αρκαδία - Φωτιά στην Κανδήλα: Κάηκε το μοναστήρι (εικόνες)

Μία μοναχή τραυματισμένη με εγκαυματα. Μεγάλες καταστροφές υπέστη το μοναστήρι της Παναγίας.

-

Πυρκαγιά ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης στο Μετόχι της Ιεράς Μονής Παναγίας της Κανδήλας Αρκαδίας.

Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη βοήθεια κατοίκων του χωριού και τη συνδρομή της τοπικής αυτοδιοίκησης κατάφεραν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο τη φωτιά στο μοναστήρι της Παναγιάς στην Κανδήλα.

Από τη φωτιά, υπήρξαν κάποια μικροεγκάυματα στη μία από τις δύο μοναχές, ενώ το μοναστήρι έχει υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές. Έχει πέσει η σκεπή του και έχει καεί σχεδόν εξ ολοκλήρου, σύμφωνα με το kalimera-arkadia.gr.

Η Εικόνα της Παναγίας σώθηκε, όπως αναφέρουν οι πληροφρίες.

Επιχείρησαν 33 πυροσβέστες και 9 οχήματα της Πυροσβεστικής.

Πυρκαγιά στο Μετόχι της Ιεράς Μονής Παναγίας της Κανδήλας Αρκαδίας. Επιχειρούν 33 #πυροσβέστες με 9 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2023