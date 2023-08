Αθλητικά

Ολυμπιακός - Γκενκ: ερυθρόλευκη νίκη με το ταχύτερο γκολ στην Ευρώπη

Λίγο μετά την σέντρα της έναρξης, ο Ολυμπιακός κατάφερε να πετύχει το νικηφόρο γκολ κόντρα στην Γκενκ.

Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στον Γ΄ προκριματικό γύρο του Europa League, καθώς επικράτησε με 1-0 της Γκενκ, στο «Γ. Καραϊσκάκης» στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι και θα ταξιδέψει με πλεονέκτημα στο Βέλγιο για τη ρεβάνς στις 17 Αυγούστου, με στόχο την πρόκριση στα play off. Το γκολ του Κώστα Φορτούνη στα 23΄΄ μετά τη σέντρα δεν αιφνιδίασε απλώς τους παίκτες του Βούτερ Βράνκεν, αλλά ήταν και το ταχύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων» στην Ιστορία σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις! Οι Βέλγοι είχαν τη μεγαλύτερη ευκαιρία τους στις καθυστερήσεις (90 + 6'), αλλά ο Ρέτσος έκοψε με αυτοθυσία σουτ του Αρτεάγκα κι ενώ αμέσως πριν ο Πασχαλάκης είχε αποκρούσει σουτ του Κανούς.

H 10η Αυγούστου 2023 θα μείνει στην Ιστορία ως η νύχτα που ο Κώστας Φορτούνης σημείωσε το ταχύτερο γκολ του Ολυμπιακού σε ευρωπαϊκή διοργάνωση! Ο Ροντινέι από τα δεξιά έκανε το γύρισμα, ο ΜακΚένζι των Βέλγων δεν μπόρεσε να διώξει και ο Φορτούνης δεν συγχώρησε εκτελώντας για το 1-0, στα 23΄΄ μετά τη σέντρα! Η εξέλιξη αυτή εύλογα προκάλεσε... νεύρα στους φιλοξενούμενους, με αποτέλεσμα μία μικρή ένταση ανάμεσα στον Γκαλάρθα και τον Ιμπόρα και από μία κίτρινη κάρτα για κάθε έναν. Οι παίκτες του Μαρτίνεθ έκαναν εύκολα λάθη στη μεσαία γραμμή στα λεπτά που ακολούθησαν, κάτι που εκμεταλλεύτηκαν οι Βέλγοι έχοντας την κατοχή, χωρίς όμως να απειλούν την εστία των «ερυθρόλευκων». Η Γκενκ είχε ευκαιρία στο 35ο λεπτό, με εκτέλεση φάουλ του Τρεσόρ, αλλά ο Πασχαλάκης μετά το γύρισμα του Μουνιόθ αριστερά στην περιοχή έβαλε σωτήρια τα χέρια του. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Ο Μαντί Καμαρά έκανε το σουτ εκτός περιοχής, αλλά αντ' αυτού παραλίγο να βγάλει ασίστ στον Μασούρα, ο οποίος από κοντά δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε για να νικήσει τον κίπερ της Γκενκ. Οι Πειραιώτες είχαν μία καλή στιγμή στο 42ο λεπτό, με τον Μαντί Καμαρά να πιάνει το σουτ εκτός περιοχής, με τον Μασούρα, όμως να μην βρίσκει την μπάλα όπως ήθελε. Στις καθυστερήσεις του α΄ μέρους, η Γκενκ είδε τον Κανούς να κάνει το συρτό γέμισμα στην περιοχή, ο Τονού προσπάθησε να σουτάρει, όμως παρενέβη και ο Ρέτσος, με τον Πασχαλάκη να μπλοκάρει.

Στο β΄ μέρος, η ομάδα του Πειραιά προσπάθησε ν' απειλήσει και το έπραξε στο 60΄ όταν Καρβάλιο έπαιξε το 1-2 με τον Κίνι, αλλά ο Πορτογάλος εκτέλεσε πάνω στην εστία της Γκενκ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Μαρτίνεθ προέβη στις πρώτες αλλαγές με τον Σωτήρη Αλεξανδρόπουλο να περνά στη θέση του Ζοάο Καρβάλιο και τον Πεπ Μπιελ να μπαίνει αντί του Αραμπί. Ο Βράνκε προχώρησε άμεσα σε τρεις αλλαγές (Αρτεάγκα αντί Καγιεμπέ Ντιτού, Κουτάρα Μοχάμεντ αντί Γκαλάρσα και Σορ αντί Αροκοντοάρε) και στο 71ο η Γκενκ απείλησε, αλλά Ο Πασχαλάκης απέκρουσε σουτ μέσα από την περιοχή, ενώ στη συνέχεια στο ριμπάουντ, το στοπ έβαλε ο Ρέτσος. Οι «ερυθρόλευκοι» έψαχναν το δεύτερο γκολ με τον Φορτούνη να εκτελεί κόρνερ από τα δεξιά, ο Ιμπόρα να πιάνει την κεφαλιά αλλά η μπάλα να φεύγει άουτ στο 74ο λεπτό. Και ένα λεπτό αργότερα, ο Ολυμπιακός είχε νέα καλή στιγμή, όταν ο Μπιέλ πλάσαρε δυνατά δεξιά έξω από την περιοχή, με την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι. Ο Ελ Κααμπί πέρασε στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του Μασούρα, με τον Ντόη να γίνεται αλλαγή όταν ο Φορτούνης έδειχνε να πονά στο πόδι, ενώ στο 84΄ ο Βρουσάι πήρε τη θέση του Μαντί Καμαρά. Η Γκενκ έκανε ό,τι μπορούσε για να ισοφαρίσει και στο 85ο λεπτό ο Σορ πλάσαρε παίρνοντας την μπάλα δεξιά στην περιοχή από τον Μουνιόθ, αλλά ήταν άστοχος. Στις καθυστερήσεις (90 + 6΄), ο Ολυμπιακός... ανησύχησε, όταν η Γκενκ απώλεσε μία τεράστια ευκαιρία να κάνει το 1-1. Ο Κανούς έκανε το σουτ, ο Πασχαλάκης απέκρουσε με την μπάλα να χτυπάει στο δοκάρι και ο Αρτεάγκα έπιασε νέο σουτ με τον Ρέτσο να κόβει με αυτοθυσία... ευτυχώς για τους «ερυθρόλευκους».

Διαιτητής: Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία)

Κίτρινες κάρτες: Ιμπόρα, Κίνι, Αλεξανδρόπουλος - Γκαλάρσα, Μπονσού Μπαχ



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Φρέιρε, Κίνι, Ιμπόρα, Μαντί Καμαρά (84΄ Βρουσάι), Καρβάλιο (63΄ Αλεξανδρόπουλος), Φορτούνης (76΄ Ντόη), Μασούρας (77΄ Ελ Κααμπί), Αραμπί (63΄ Μπιελ)

ΓΚΕΝΚ (Βούτερ Βράνκεν): Φαντεφόρντ, Μουνιόθ, ΜακΚένζι, Κουέστα, Καγιέμπε Ντίτου (70΄ Αρτεάγκα), Ελ Κανούς, Γκαλάρσα (66΄ Κουατάρα Μοχάμεντ), Χορσόβσκι, Παϊντσίλ, Τρεσόρ (80΄ Μπονσού Μπαχ), Αροκοντοάρε (66΄ Σορ).