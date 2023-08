Κοινωνία

Πύλος: ιστιοφόρο με δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκε στα ανοιχτά

Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές, μετά τον εντοπισμό ιστιοφόρου σκάφους με δεκάδες μετανάστες ανοιχτά της Πύλου.

Ιστιοφόρο σκάφος με μεγάλο αριθμό αλλοδαπών εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Πύλου.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση διάσωσης περίπου 120 ατόμων, οι οποίοι εντοπίστηκαν πάνω σε ιστιοφόρο, στη θαλάσσια περιοχή 43 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Πύλου.

Το Λιμενικό ενημερώθηκε, όταν οι ίδιοι επικοινώνησαν μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ζητώντας βοήθεια.

Στο σημείο, ίπταται ήδη ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ στην περιοχή βρίσκονται τέσσερα παραπλέοντα εμπορικά πλοία, ενώ αυτή την ώρα σπεύδουν τρία σκάφη του Λιμενικού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το Λιμενικό Σώμα, οι άνθρωποι δεν κινδυνεύουν.

