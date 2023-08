Πολιτική

Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον πρόεδρο της UEFA και σύσκεψη με τους ιδιοκτήτες ΠΑΕ

Πότε αναμένεται η συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της UEFA.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρόεδρο της UEFA, Aleksander Ceferin και συμφώνησαν να συναντηθούν την Τετάρτη 16 Αυγούστου στο Μέγαρο Μαξίμου για να συζητήσουν όσα συμβαίνουν στο ελληνικό και στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, μετά τη συνάντησή τους, στις 11.00 θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Πρόεδρου της UEFA και αρμόδιων υπουργών στην οποία έχουν προσκληθεί οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.

