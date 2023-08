Πολιτισμός

Παναγία Σουμελά - Δεκαπενταύγουστος: To Φανάρι έλαβε τη γραπτή άδεια τέλεσης λειτουργίας

Ιδιαίτερα αιχμηρός υπήρξε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφορικά με τις αδικίες που δέχεται το Πατριαρχείο, αλλά και όσων τον μιλούν για παραβίαση της συνθήκης Λωζάννης εξαιτίας της λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά τον Δεκαπενταύγουστο.

Δόθηκε στο Φανάρι η γραπτή άδεια τέλεσης θείας λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά τον Δεκαπενταύγουστο.

Υπενθυμίζεται πως, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφορικά με τις αδικίες που δέχεται το Πατριαρχείο, αλλά και όσων τον μιλούν για παραβίαση της συνθήκης Λωζάννης εξαιτίας της λειτουργίας στην Παναγία Σουμελά τον Δεκαπενταύγουστο.

Κατά την παράκληση που τέλεσε χτες στην Παναγία Κουμαριώτισσα στο Νιχώρι στην Κωνσταντινούπολη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης ανέφερε ότι μέχρι τον χρόνο εκείνο δεν έχει φτάσει στο Φανάρι η γραπτή άδεια για τη λειτουργία στη Σουμελά τον Δεκαπενταύγουστο. Υπενθυμίζεται ότι αρχικά το Φανάρι είχε ενημερωθεί προφορικά ότι δεν θα δοθεί φέτος άδεια για να τελεστεί η λειτουργία στην Παναγία Σουμελά και στη συνέχεια ενημερώθηκε, πάλι προφορικά, ότι τελικά δίνεται η άδεια.

«Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχει περιέλθει στα χέρια μας η γραπτή άδεια. Είναι μόνο προφορικά μηνύματα. Κατόπιν της λήψεως των οποίων βγάλαμε ως Πατριαρχείο πάλι μία ανακοίνωση και είπαμε ότι θα γίνει η λειτουργία και φέτος στην Παναγία Σουμελά», είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο κήρυγμά του.

«Χθες το βράδυ διάβαζα τα αποκόμματα των εφημερίδων για τις αντιδράσεις που προέκυψαν μετά την έκδοση της θετικής άδειας. Ένας βουλευτής ενός μικρού καινούριου κόμματος κατέθεσε επερώτηση στη βουλή στην Άγκυρα, αντιδρώντας και διαμαρτυρόμενος για την μετάβασή μου εκεί για τη λειτουργία που θα κάνω συν Θεώ, εάν θα την κάνω τελικά… Και έλεγε ο κ. βουλευτής ότι με τη λειτουργία αυτή, παραβιάζεται η συνθήκη της Λωζάννης. Από πού και ως πού;» αναρωτήθηκε.

Άλλοι δεν εφαρμόζουν τη Λωζάννη, συνέχισε, φέρνοντας ως παράδειγμα την κλειστή Θεολογική Σχολή της Χάλκης, αλλά και τον αποδεκατισμό του πληθυσμού της Ίμβρου και της Τενέδου με τα γεγονότα του ’64.

«Αν υπάρχει παραβίαση της Λωζάννης, αυτή υπάρχει στην Ίμβρο και την Τένεδο, υπάρχει στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Η οποία Λωζάννη, όπως ξέρετε, πριν από λίγες ημέρες συμπλήρωσε 100 χρόνια αφότου υπεγράφη στην Ελβετία. 24 Ιουλίου έγιναν 100 χρόνια από την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάννης. Η Λωζάννη λέει και άλλα πράγματα. Για την πατρίδα μου την Ίμβρο και ευρύτερα. Για τα καθ’ ημάς και το δικαίωμά μας για τη θεολογική εκπαίδευση. Η Χάλκη παραμένει κλειστή. Η Λωζάννη λέει πράγματα που τα στερούμεθα, δεν μας τα έδωσαν έως τώρα. Και έρχεται να μας πει ο κ. βουλευτής ότι εμείς παραβιάζουμε τη συνθήκη» δήλωσε ο κ.κ. Βαρθολομαίος με νόημα στον γεμάτο αγανάκτηση λόγο που εκφώνησε.

