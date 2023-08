Κόσμος

Νίγηρας: Διαδήλωση υπέρ των πραξικοπηματιών στη Νιαμέι (βίντεο)

«Κάτω η Γαλλία, κάτω η CEDEAO», η Οικονομική Κοινότητα Κρατών της Δυτικής Αφρικής (ECOWAS στα αγγλικά), φώναζαν οι διαδηλωτές.

Χιλιάδες υποστηρικτές της στρατιωτικής χούντας του Νίγηρα συγκεντρώθηκαν σήμερα κοντά στη γαλλική στρατιωτική βάση στη Νιαμέι, φωνάζοντας συνθήματα κατά της Γαλλίας, όπως ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

???????? Thousands of supporters of Niger's coup leaders gather in front of the French base in Niamey.



Crowds calling for French troops to leave Niger. pic.twitter.com/rH8cXYSixE — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) August 11, 2023

Την Πέμπτη οι ηγέτες της ECOWAS στην έκτακτη σύνοδό τους έδωσαν το πράσινο φως για μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση στον Νίγηρα ώστε να αποκατασταθεί ο ανατραπείς πρόεδρος Μοαμέντ Μπαζούμ.

Η Ρωσία τάχθηκε για άλλη μία φορά κατά της ένοπλης επέμβασης στον Νίγηρα, εκτιμώντας ότι η χρήση βίας θα αποσταθεροποιούσε τη χώρα αυτή. «Πιστεύουμε ότι η στρατιωτική οδός για την επίλυση της κρίσης στον Νίγηρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια παρατεταμένη σύγκρουση σε αυτήν την αφρικανική χώρα καθώς και στην αποσταθεροποίησης της κατάστασης στην περιοχή της Σαχάρας και του Σαχέλ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών σε μια ανακοίνωσή του.

