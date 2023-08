Αθλητικά

Νεϊμάρ: Κοντά στην επιστροφή του στην Μπαρτσελόνα

Την τελική απόφαση θα πάρει ο προπονητής του συλλόγου Τσάβι, σε συνεννόηση φυσικά με την διοίκηση του συλλόγου.

O Nεϊμάρ θέλει να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, με τον Βραζιλιάνο διεθνή ποδοσφαιριστή να ετοιμάζεται να αποχωρήσει από την Παρί Σεν Ζερμέν, με προορισμό την Βαρκελώνη.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από το εξωτερικό ο Νεϊμάρ δεν επιθυμεί να συνεχίσει την καριέρα του στην Παρί, καθώς μετά την αποχώρηση του Λιονέλ Μέσι, αλλά και το σίριαλ με την μη ανανέωση του Μπαπε, o ίδιος δεν βλέπει το μέλλον του στο Παρίσι.

Αντίθετα θεωρεί ότι ιδανικός προορισμός για τον ίδιο είναι η Μπαρτσελόνα, στην οποία έχει αγωνιστεί παλιά και θέλει όσο τίποτα να συνεχίσει την καριέρα του.

Ωστόσο την τελική απόφαση θα πάρει ο προπονητής του συλλόγου Τσάβι, σε συνεννόηση φυσικά με την διοίκηση του συλλόγου.

