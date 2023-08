Αθλητικά

Μονακό: Ο Μπεν Γεντέρ κατηγορείται για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση

Ο παίκτης των Μονεγάσκων, αφέθηκε ελεύθερος, αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 900.000 ευρώ. Σε μήνυση με τις εν λόγω κατηγορίες προέβησαν δύο νεαρές γυναίκες.

Σοβαρές κατηγορίες για απόπειρα βιασμού και σεξουαλική παρενόχληση αντιμετωπίζει ο Μπεν Γεντέρ.

Σύμφωνα με τα γαλλικά ΜΜΕ, σε μήνυση με τις εν λόγω κατηγορίες προέβησαν δύο νεαρές γυναίκες, με τις οποίες ο 33χρονος επιθετικός της Μονακό, Μπεν Γεντέρ, και ο μικρότερος αδερφός του είχαν έρθει σε επαφή στις αρχές του περασμένου Ιουλίου.

Όπως μεταδίδει το "RMC Sport" έχει ανοίξει έρευνα για την υπόθεση, με τον Μπεν Γεντέρ να τίθεται υπό δικαστική επιτήρηση, αλλά να αφήνεται ελεύθερος αφού κατέβαλε εγγύηση ύψους 900.000 ευρώ.

