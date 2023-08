Κόσμος

Γουατεμάλα: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση των Γάλλων τουριστών σε ζούγκλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ίχνη τους χάθηκαν την Τετάρτη στο εθνικό πάρκο Τικάλ, έναν από τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους των Μάγια στη Γουατεμάλα

-

Σώοι βρέθηκαν οι τέσσερις Γάλλοι τουρίστες, μεταξύ των οποίων ένα 6χρονο αγοράκι, αφού περιπλανήθηκαν επί δύο ημέρες στη ζούγκλα της βόρειας Γουατεμάλας.

«Εντοπίστηκαν ελαφρώς αφυδατωμένοι και η κατάσταση της υγείας τους έχει σταθεροποιηθεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Γουστάβο Άρα, επικεφαλής των εθελοντών πυροσβεστών στην περιφέρεια Πετέν, κοντά στα σύνορα με το Μεξικό και το Μπελίζ.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που εξέδωσε το Ινστιτούτο Τουρισμού της Γουατεμάλας, πρόκειται για έναν 41χρονο άνδρα, δύο γυναίκες (ηλικίας 40 και 68 ετών) και ένα 6χρονο αγοράκι – όλοι μέλη της ίδιας οικογένειας. Σε εικόνες που δημοσιοποίησαν διασώστες, διακρίνονται οι τέσσερις τουρίστες να δέχονται ιατρική φροντίδα προτού μεταφερθούν στην πρωτεύουσα της Γουατεμάλας.

Τα ίχνη τους χάθηκαν την Τετάρτη στο εθνικό πάρκο Τικάλ, έναν από τους κυριότερους αρχαιολογικούς χώρους των Μάγια στη Γουατεμάλα, ο οποίος απέχει περίπου 500 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Έχει επιβλητικές πυραμίδες και ναούς, ενώ από το 1979 έχει χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO. Βρίσκεται όμως σε μια απομονωμένη περιοχή, όπου δρουν συμμορίες διακίνησης ναρκωτικών.

Στις αρχές Ιανουαρίου 2022, στο ίδιο πάρκο βρέθηκε νεκρός ένας Γερμανός τουρίστας, δύο ημέρες αφότου χάθηκαν τα ίχνη του στην περιοχή. Ο 53χρονος άνδρας είχε χωριστεί από ομάδα που επισκεπτόταν το πάρκο, θέλοντας να εξερευνήσει κάποια άλλα μονοπάτια στον αρχαιολογικό χώρο.

Το 2001 πολλοί τουρίστες, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι, δέχθηκαν επίθεση από ένοπλους μασκοφόρους που σκότωσαν έναν δασοφύλακα όταν προσπάθησε να τους υπερασπιστεί.

Η Γουατεμάλα, μια χώρα 18 εκατομμυρίων κατοίκων, μαστίζεται εδώ και δεκαετίες από το οργανωμένο έγκλημα, τη διαφθορά και τη φτώχεια. Πρόκειται για μια από τις πιο βίαιες περιοχές της αμερικανικής ηπείρου, όπου πέρυσι καταγράφονταν 17,3 ανθρωποκτονίες ανά 100.000 κατοίκους, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ. Τουλάχιστον οι μισές από αυτές τις ανθρωποκτονίες αποδίδονται σε εγκληματικές συμμορίες και διακινητές ναρκωτικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Αίθριος με μελτέμια το Σάββατο

Φωτιές στη Χαβάη: Εικόνες βιβλικής καταστροφής με δεκάδες νεκρούς

Πατήσια: Φονική συμπλοκή τα ξημερώματα