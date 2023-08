Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Την πρόκριση της στις "4" πέτυχε η Αυστραλία σε έναν αγώνα - θρίλερ με την Γαλλία, που προβλήθηκε από ΑΝΤ1 και ANT1+.

Η Αυστραλία, συνδιοργανώτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών με τη Νέα Ζηλανδία, κέρδισε τη Γαλλία με 7-6 στα πέναλτι για να φτάσει στα ημιτελικά της κορυφαίας διοργάνωσης για πρώτη φορά, αφού ο προημιτελικός της ολοκληρώθηκε στα 120 λεπτά αγώνα χωρίς σκορ.

Η τερματοφύλακας της Αυστραλίας Μακένζι Άρνολντ απέκρουσε τρία πέναλτι της Γαλλίας και έχασε ένα η ίδια σε μια δραματική διαδικασία, με την Κόρτνε Βάιν να ευστοχεί στο αποφασιστικό τελευταίο πέναλτι στέλνοντας την Αυστραλία σε ημιτελικό κόντρα στην Αγγλία ή την Κολομβία.

Η Γαλλία, που έψαχνε να φτάσει στα ημιτελικά για δεύτερη φορά μετά το 2011, ήταν καλύτερη στο πρώτο ημίχρονο και την παράταση, όπου έχασε σημαντικές ευκαιρίες και εξαιτίας αποφασιστικών επεμβάσεων της Άρνολντ απέναντι σε Μπέχο και Λε Σομμέρ.

Η επιθετικός της Αυστραλίας Μαίρη Φάουλερ έχασε επίσης ευκαιρίες και η αρχηγός Σαμ Κερ, που μπήκε ως αλλαγή στο 55ο λεπτό, δεν τα κατάφερε σε άλλη στιγμή από ευνοϊκή θέση προς την εστία.

