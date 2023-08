Κοινωνία

Κύκλωμα εμπορίας βρεφών: Παύεται από τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η παύση των καθηκόντων του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής αποφασίστηκε από τον Υπουργό Υγείας Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

-







Με απόφαση του υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παύεται από τα καθήκοντά του ο Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής», σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα για την υπόθεση κυκλώματος εμπορίας βρεφών και παράνομων υιοθεσιών στην Κρήτη και ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, Νίκος Βραχνής, έχει κληθεί να δώσει ανωμοτί κατάθεση για δωροληψία και παράβαση καθήκοντος.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι μόλις το υπουργείο πληροφορήθηκε ότι υπάρχει εν εξελίξει έρευνα, τον έπαυσε από τον καθήκοντά του.

Υπενθυμίζεται πως με ανακοίνωση την οποία και εξέδωσε στις 9/9, η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγή δημοσιοποίησε την παρέμβαση της για την υπόθεση.

Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα εξής:

«Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου είναι σε διαδικασία ελέγχου για τη λειτουργία της Μονάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και Τράπεζας Κρυοσυντήρησης στα Χανιά.

Σε ανακοίνωση της που υπογράφει ο πρόεδρος της Νικόλαος Βραχνάς, αναπληρωτής καθηγητής μαγευτικής Γυναικολογίας ΕΚΠΑ ενόψει της διεξαγόμενης προανάκρισης σχετικά με τη δραστηριότητα της Μονάδας είναι σε επαφή με τον Γυναικολόγο Αναπληρωτή Επιστημονικό Υπεύθυνο της Μονάδας, τους Εμβρυολόγους και το Διοικητικό προσωπικό, καθώς και με την Ελληνική Αστυνομία, ώστε να ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξη του γεννητικού υλικού που κρυοσυντηρείται στη Μονάδα, καθώς και την εκπλήρωση όλων των εν εξελίξει ιατρικών διαδικασιών».

Ειδήσεις σήμερα:

Μουντιάλ Γυναικών: Η Αυστραλία στα ημιτελικά μετά το θρίλερ των 20 πέναλτι

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Περσείδες: Βροχή από... πεφταστέρια θα φωτίσουν τον ουρανό της Ελλάδας